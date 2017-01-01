Телекомпания ‘Дон-ТР’ поздравляет жителей региона с Новым годом и РождествомВоскресенье, 1 января
МВД: ‘Новогодняя ночь в донском регионе прошла без происшествий’
В Ростовской области прошло 336 мероприятий, связанных с празднованием Нового года. В торжествах приняли участие...
Лучший гол ‘Ростова’ в Лиге чемпионов забил Нобоа
Лучший гол «Ростова» в Лиге чемпионов забил Кристиан Нобоа в ворота «Баварии». Такой выбор сделали посетители...
Спасатели в станице Обливской подарили детям каток
Сотрудники пожарной части для ребят станицы Обливской залили каток. Об этом сообщает сайт донского правительства....
Телекомпания ‘Дон-ТР’ поздравляет жителей региона с Новым годом и...
Сотрудники телекомпании «Дон-ТР» — все те, кто снимал сюжеты, записывал радиорепортажи, проводил...
Сильный туман ожидается на Дону, водители должны быть внимательны
На территории Ростовской области ожидается сильный туман. Управление ГИБДД обращает внимание водителей, что в...
Василий Голубев поздравил жителей Дона с Новым годом
Дорогие земляки, вот и подошел к концу 2016 год. До боя курантов еще есть время оглянуться и вспомнить самые яркие...
Ростовскую область на новогодние праздники будут усиленно охранять
Охранять порядок в новогодние праздники в Ростовской области будут 20 тысяч полицейских, казаков и бойцов...
Вторую версию народного клипа ‘Начинаем отмечать’ снимали в Ростове
Ростовчане сегодня вновь вышли танцевать, чтобы попасть в народный клип. Массовую акцию устроили под новогоднюю...
Ростовский Водоканал ответственным абонентам подарил iPhone 7 и деньги
Нет долгов за услуги водоснабжения — получи седьмой «Айфон» и денежные призы. Ростовский Водоканал...
Юные шахматисты Ростова поучаствовали в празднике ‘С Новым Ходом!’
Для юных воспитанников отделения шахмат МБУ ДО ДЮСШ № 4 устроили новогодний праздник с тематическим названием: «С...
‘Команда Деда Мороза’ приходит домой к деткам с ограничениями по...
В Ростове продолжается традиционная благотворительная акция «Команда Деда Мороза». Движение добровольцев «Забота...
Первый на Дону школьный центр космических услуг открыли в Ростове
Теперь юные ростовчане будут изучать космические технологии в рамках школьной программы. В ростовской гимназии №...
Эфиры ТВ программвсе эфиры
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30 декабря 2016«Вести Дон» 30.12.16 (выпуск 20:45)..
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30 декабря 2016«Тема дня — Митрополит Меркурий о самом важном» 30.12.16..
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30 декабря 2016«Вести Дон» 30.12.16 (выпуск 11:40)..
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30 декабря 2016«ВЕСТИ. Утро» 30.12.16 (выпуск 08:35)..
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30 декабря 2016«ВЕСТИ. Утро» 30.12.16 (выпуск 07:35)..
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29 декабря 2016«Номер 1» эфир от 29.12.16..
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29 декабря 2016«Вести Дон» 29.12.16 (выпуск 20:45)..
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29 декабря 2016«Тема дня — Безопасность в Новый год» 29.12.16..
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29 декабря 2016«ВЕСТИ. Юг» эфир от 29.12.16..
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29 декабря 2016«Вести Дон» 29.12.16 (выпуск 11:40)..
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29 декабря 2016«ВЕСТИ. Утро» 29.12.16 (выпуск 08:35)..
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29 декабря 2016«ВЕСТИ. Утро» 29.12.16 (выпуск 07:35)..
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28 декабря 2016«Тема дня — новогодние каникулы в донской столице» 28.12.16..
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28 декабря 2016«ВЕСТИ. Культура — Культурная среда» 28.12.16..
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28 декабря 2016«Вести Дон» 28.12.16 (выпуск 20:45)..
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28 декабря 2016«Вести Дон» 28.12.16 (выпуск 14:40)..
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28 декабря 2016«Вести Дон» 28.12.16 (выпуск 11:40)..
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28 декабря 2016«ВЕСТИ. Утро» 28.12.16 (выпуск 08:35)..
Лица компаниивсе лица
Иван Афонин
ведущий межрегионального тележурнала «ВЕСТИ. Юг», ведущий информационного канала «ВЕСТИ. Ростов» (телеканал «Россия 24»)
Ольга Кобзева
ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»
Анна Житенёва
ведущая вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», программы «Линия губернатора» ..
Евгения Наумова
ведущая «ВЕСТИ. Ростов» на канале «Россия 24», ведущая «ВЕСТИ. Дон - Утро»