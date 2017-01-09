До конца января в Ростовской области будет относительно теплоПонедельник, 9 января
В Ростовской области ликвидирован очаг заболевания птичьего гриппа
В Ростовской области завершено уничтожение поголовья птиц в очаге заболевания, об этом сегодня сообщает сайт...
Десятки дорог Ростова покрыты глубокими ямами и провалами
Сегодня стал известен список участков ростовских дорог, которые не соответствуют требованиям ГОСТа. Исследования...
ГК ‘Ростов-Дон’ одержал победу над московским ‘Лучом’
Несколько минут назад в ростовском Дворце спорта завершилась встреча двух женских гандбольных клубов. В рамках...
Рейс из Стамбула в Ростов-на-Дону во вторник отменен
Авиакомпания «Турецкие авиалинии» отменила рейс в Ростов-на-Дону из Стамбула. Самолет должен был...
Бронзовый Кот Сосискин из Ростова поселится на набережной Ялты
Кот из Ростова украсит ялтинскую набережную. Скульптуру создают донские студенты. Сейчас художники наносят...
Двоих дончан подозревают в ограблении почтальона, разносившего пенсии
Донские полицейские задержали подозреваемых в ограблении почтальона. По данным следствия, среди бела дня двое...
Для аэропортового комплекса ‘Южный’ создают спецотряд спасателей
Сегодня в Ростове спасатели сели за парты. Специальный отряд создается для нового аэропортового комплекса...
Единовременную выплату некоторые донские пенсионеры получат уже 10 января
Пенсионеры Ростовской области начнут получать единовременную выплату уже завтра. Сегодня об этом сообщили в...
Сотни ростовских домов остались без света
Сегодня в Ростове без света остались более сотни домов. Как сообщают «Ростовские городские электросети»,...
Около 13 российских судов не могут покинуть Босфор из-за сильного снегопада
Мощные снегопады и метели, обрушившиеся на Турцию в новогодние праздники, парализовали работу судоходства через...
В Ростовской области проверят на доступность дома, в которых проживают инвалиды
Доступность многоквартирных домов для людей с ограниченными возможностями проверят в Ростовской области. Для этого...
В Аксайском районе построили еще одну асфальтовую дорогу
Два хутора Ростовской области связала асфальтовая дорога. Она появилась за счет поддержки из регионального бюджета...
Эфиры ТВ программвсе эфиры
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09 января 2017«Вести Дон» 09.01.17 (выпуск 20:45)..
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09 января 2017«Вечер в большом городе» эфир от 09.01.17..
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09 января 2017«Вести Дон» 09.01.17 (выпуск 14:40)..
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09 января 2017«Вести Дон» 09.01.17 (выпуск 11:40)..
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09 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 09.01.17 (выпуск 08:35)..
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09 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 09.01.17 (выпуск 07:35)..
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08 января 2017«ВЕСТИ. Дон — События недели» 08.01.17..
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06 января 2017«Вести Дон» 06.01.17 (выпуск 11:40)..
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05 января 2017«Вести Дон» 05.01.17 (выпуск 20:45)..
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05 января 2017«Вести Дон» 05.01.17 (выпуск 11:40)..
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04 января 2017«Вести Дон» 04.01.17 (выпуск 20:45)..
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04 января 2017«Вести Дон» 04.01.17 (выпуск 11:40)..
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03 января 2017«Вести Дон» 03.01.17 (выпуск 20:45)..
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03 января 2017«Вести Дон» 03.01.17 (выпуск 11:40)..
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02 января 2017«Вести Дон» 02.01.17 (выпуск 20:45)..
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02 января 2017«Вести Дон» 02.01.17 (выпуск 11:40)..
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30 декабря 2016«Вести Дон» 30.12.16 (выпуск 20:45)..
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30 декабря 2016«Тема дня — Зима на Дону» 30.12.16..
Лица компаниивсе лица
Иван Афонин
ведущий межрегионального тележурнала «ВЕСТИ. Юг», ведущий информационного канала «ВЕСТИ. Ростов» (телеканал «Россия 24»)
Дмитрий Фуфаев
ведущий вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон» и «ВЕСТИ. Дон — События недели»
Лариса Пасько
ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»
Евгения Наумова
ведущая «ВЕСТИ. Ростов» на канале «Россия 24», ведущая «ВЕСТИ. Дон - Утро»