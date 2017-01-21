ГК ‘Ростов-Дон’ одержал победу над ‘Битигхаймом’ 21 января ГК «Ростов-Дон» провел в Германии на ‘MHPArena’ третью встречу группового этапа Кубка ЕГФ с...

ХК ‘Ростов’ уступил ‘Тамбову’ «Кондоры» потерпели первое поражение в 2017 году. Сегодня, 21 января, ХК «Ростов» встретился с...