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01 января 2017

МВД: ‘Новогодняя ночь в донском регионе прошла без происшествий’

В Ростовской области прошло 336 мероприятий, связанных с празднованием Нового года. В торжествах приняли участие...

01 января 2017

Лучший гол ‘Ростова’ в Лиге чемпионов забил Нобоа

Лучший гол «Ростова» в Лиге чемпионов забил Кристиан Нобоа в ворота «Баварии». Такой выбор сделали посетители...

01 января 2017

Спасатели в станице Обливской подарили детям каток

Сотрудники пожарной части для ребят станицы Обливской залили каток. Об этом сообщает сайт донского правительства....

01 января 2017

Телекомпания ‘Дон-ТР’ поздравляет жителей региона с Новым годом и...

Сотрудники телекомпании «Дон-ТР» — все те, кто снимал сюжеты, записывал радиорепортажи, проводил...

31 декабря 2016

Сильный туман ожидается на Дону, водители должны быть внимательны

На территории Ростовской области ожидается сильный туман. Управление ГИБДД обращает внимание водителей, что в...

31 декабря 2016

Василий Голубев поздравил жителей Дона с Новым годом

Дорогие земляки, вот и подошел к концу 2016 год. До боя курантов еще есть время оглянуться и вспомнить самые яркие...

30 декабря 2016

Ростовскую область на новогодние праздники будут усиленно охранять

Охранять порядок в новогодние праздники в Ростовской области будут 20 тысяч полицейских, казаков и бойцов...

30 декабря 2016

Вторую версию народного клипа ‘Начинаем отмечать’ снимали в Ростове

Ростовчане сегодня вновь вышли танцевать, чтобы попасть в народный клип. Массовую акцию устроили под новогоднюю...

30 декабря 2016

Ростовский Водоканал ответственным абонентам подарил iPhone 7 и деньги

Нет долгов за услуги водоснабжения — получи седьмой «Айфон» и денежные призы. Ростовский Водоканал...

30 декабря 2016

Юные шахматисты Ростова поучаствовали в празднике ‘С Новым Ходом!’

Для юных воспитанников отделения шахмат МБУ ДО ДЮСШ № 4 устроили новогодний праздник с тематическим названием: «С...

30 декабря 2016

‘Команда Деда Мороза’ приходит домой к деткам с ограничениями по...

В Ростове продолжается традиционная благотворительная акция «Команда Деда Мороза». Движение добровольцев «Забота...

30 декабря 2016

Первый на Дону школьный центр космических услуг открыли в Ростове

Теперь юные ростовчане будут изучать космические технологии в рамках школьной программы. В ростовской гимназии №...

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Иван Афонин

ведущий межрегионального тележурнала «ВЕСТИ. Юг», ведущий информационного канала «ВЕСТИ. Ростов» (телеканал «Россия 24»)

Ольга Кобзева

ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»

Анна Житенёва

ведущая вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», программы «Линия губернатора» ..

Евгения Наумова

ведущая «ВЕСТИ. Ростов» на канале «Россия 24», ведущая «ВЕСТИ. Дон - Утро»