Лента новостей

Новости

все новостипредложить новость
03 февраля 2017

Своры бездомных псов в Ростове нападают на людей

Популяция бездомных животных в Ростове растёт, вместе с этим увеличивается и количество проблем. Пока коммерческий...

03 февраля 2017

Авиабомбу времен Великой Отечественной, найденную в центре Ростова, уничтожили

Ту, которая в состоянии покоя и опасности не представляет, увезли сегодня на полигон и взорвали. Сотрудники...

03 февраля 2017

Глава Волгодонска рассказал о планах развития города на ближайший год

Запуск четвертого энергоблока Ростовской АЭС станет для Волгодонска ключевым событием года. Об этом сегодня заявил...

03 февраля 2017

Сочинские цветоводы предлагают дарить на 8 марта кофейные деревья

Кофейное дерево в подарок. В теплицах Сочи уже во всю подрастают зеленые сувениры к грядущему празднику 8 марта. К...

03 февраля 2017

В Астрахани бездомных обеспечили временным жилищем и горячим питанием

Доброта спасет мир. В Астрахани волонтеры помогают перезимовать тем, кто остался на улице в мороз и не может...

03 февраля 2017

В Приэльбрусье создают шедевры из льда

Ледяные сани в натуральную величину. В Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии на глазах туристов рождаются шедевры из...

03 февраля 2017

Высокотехнологичный центр гемодиализа открыли во Владикавказе

200 пациентов в месяц. В столице Северной Осетии начал работу высокотехнологичный центр гемодиализа. Здесь...

03 февраля 2017

Масштабная выставка художников юга России открылась в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии открылся масштабный выставочный проект художников юга России и Северного Кавказа. Экспозиция...

03 февраля 2017

Спортивные игры ‘Молодежь против террора’ прошли в Чеченской...

В горах Чеченской республики прошли спортивные игры «Молодежь против террора». В рамках программы участники...

03 февраля 2017

Реконструкторы воссоздали бой за сталинградский элеватор

Неприступная высота. 2 февраля 1943 года советские войска сумели переломить ход Великой Отечественной войны,...

03 февраля 2017

В Адыгее возводят дома, разрушая древние дольмены

В Адыгее продолжают разрушать древние мегалиты. В Майкопском районе, где находилась уникальная группа Кожжохских...

03 февраля 2017

Незащищенность бригад ‘скорой’ обсуждают на законодательном уровне

Промедление смерти подобно. Тяжелые будни работников Скорой помощи — снова в лентах новостей юга России. С...

все новости

Эфиры ТВ программ

все эфиры

Лица компании

все лица

Ангелина Галич

автор и ведущая программы «Вечер в большом городе. Отдельный разговор»

Иван Афонин

ведущий межрегионального тележурнала «ВЕСТИ. Юг», ведущий информационного канала «ВЕСТИ. Ростов» (телеканал «Россия 24»)

Марина Вангели

ведущая спортивных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», автор и ведущая программ ..

Дмитрий Фуфаев

ведущий вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон» и «ВЕСТИ. Дон — События недели»