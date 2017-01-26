Представителям фонда доктора Лизы вручили ведомственную наградуЧетверг, 26 января
Страховые пенсии и ежемесячные выплаты с 1 февраля увеличат на 5,4 процента
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии 970 тысяч неработающих пенсионеров Дона увеличат на 5,4 процента, исходя из...
Мемориал жертвам авиакатастрофы в Ростове установят 19 марта
19 марта 2017 года в аэропорту Ростова-на-Дону установят мемориал «Прерванный полёт», посвященный памяти погибших...
В Ростове сократилось количество преступлений с участием несовершеннолетних
В администрации Ростова-на-Дону представители межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних обсудили итоги...
Ростовчанам напомнили правила пожарной безопасности при использовании газа
Газовая служба и МЧС провели совместный рейд в многоэтажках донской столицы. Проверяли всё: и газовое...
‘Притяжение’ Федора Бондарчука ростовчане увидят уже сегодня
Долгожданное кино о невероятных приключениях инопланетян в Москве. Сегодня ростовчанам покажут фантастический...
В Новочеркасске Татьянин день отметили Губернаторским балом
Ростовская область отмечает День студента. Праздничные мероприятия запланированы на три дня. Завтра в донской...
Представителям фонда доктора Лизы вручили ведомственную награду
На международном автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» вручили награду, которой удостоена доктор...
Кадровый эксперимент проводят в больнице Южного окружного медцентра
Уникальный эксперимент начали в Ростовской клинической больнице Южного окружного медицинского центра, там больше...
В Ростове проходит городской чемпионат по боулингу среди инвалидов
В донской столице стартовал чемпионат города по боулингу среди инвалидов. Он будет длится два месяца, победителей...
Снегопад в Ростовской области будет идти весь день
В Ростовскую области сегодня вернулась настоящая зима. Города, районы и трассы засыпает снегом. На дорожную...
Жителей Дона приглашают принять участие в отборе эскиза памятника Олегу Попову
Сегодня в донской столице представили макеты памятника Олега Попову. Макеты монумента показали в Ростовском цирке,...
На реке Маныч под лёд провалился мотоциклист
24 января на реке Маныч Пролетарского района Ростовской области произошел трагический случай — под лёд...
Эфиры ТВ программвсе эфиры
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26 января 2017«Вести Дон» 26.01.17 (выпуск 11:40)..
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26 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 26.01.17 (выпуск 08:35)..
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26 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 26.01.17 (выпуск 07:35)..
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25 января 2017«Вести Дон» 25.01.17 (выпуск 20:45)..
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25 января 2017«Вести Дон» 25.01.17 (выпуск 14:45)..
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25 января 2017«Вести Дон» 25.01.17 (выпуск 11:40)..
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25 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 25.01.17 (выпуск 08:35)..
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25 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 25.01.17 (выпуск 07:35)..
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24 января 2017«Вести Дон» 24.01.17 (выпуск 20:45)..
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24 января 2017«Вести Дон» 24.01.17 (выпуск 14:40)..
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24 января 2017«Вести Дон» 24.01.17 (выпуск 11:40)..
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24 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 24.01.17 (выпуск 08:35)..
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24 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 24.01.17 (выпуск 07:35)..
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23 января 2017«Вечер в большом городе» эфир от 23.01.17..
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23 января 2017«Вести Дон» 23.01.17 (выпуск 20:45)..
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23 января 2017«ВЕСТИ. Интервью — Выбирая будущее» 23.01.17..
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23 января 2017«Вести Дон» 23.01.17 (выпуск 14:40)..
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23 января 2017«Вести Дон» 23.01.17 (выпуск 11:40)..
Лица компаниивсе лица
Марина Вангели
ведущая спортивных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», автор и ведущая программ ..
Дмитрий Фуфаев
ведущий вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон» и «ВЕСТИ. Дон — События недели»
Анна Житенёва
ведущая вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», программы «Линия губернатора» ..
Лариса Пасько
ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»