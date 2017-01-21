Ростовский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для новорожденного слонёнкаПятница, 20 января
ГК ‘Ростов-Дон’ одержал победу над ‘Битигхаймом’
21 января ГК «Ростов-Дон» провел в Германии на ‘MHPArena’ третью встречу группового этапа Кубка ЕГФ с...
ХК ‘Ростов’ уступил ‘Тамбову’
«Кондоры» потерпели первое поражение в 2017 году. Сегодня, 21 января, ХК «Ростов» встретился с...
Уровень безработицы на Дону ниже, чем в среднем по стране
По состоянию на 20 января количество безработных в Ростовской области снизилось на 621 человека. При этом в январе...
О компенсации взносов за капремонт можно узнать по телефону ‘горячей...
23 января в период времени с 14 до 16 часов в Минтруда Дона будет работать «горячая линия» по вопросам...
С начала года на Дону произошло 67 ДТП с участием пешеходов
Госавтоинспекция Дона сообщает о том, что в регионе увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с...
ГК ‘Ростов-Дон’ проведет учебно-тренировочный сбор болельщиков
22 января на территории ростовской гимназии №95 (улица Быковского, 5) состоится учебно-тренировочный сбор...
Запасы зерна в Ростовской области увеличились на 35,1 процента
Ростовстат опубликовал данные по количеству зерна в регионе. Так по состоянию на 1 января 2017 года в донских...
Ростовчане спасли израненную косулю
На одной из баз отдыха на левом берегу Дона ростовчане обнаружили израненную косулю, сообщает сайт донского...
Сегодня ГК ‘Ростов-Дон’ сразится с немецким...
21 января гандболистки «Ростов-Дона» проведут в Германии третью встречу группового этапа Кубка ЕГФ с...
Деятельность местного самоуправления Волгодонска признана лучшей в регионе
Волгодонск награжден дипломом донского правительства по итогам оценки эффективности деятельности органов местного...
Донская публичная библиотека приглашает на ‘БиблиоДжаз’
25 января в кинозале Донской публичной библиотеки состоится «БиблиоДжаз». Начало мероприятия в 17 часов,...
Ростовчан бесплатно проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей
25 января в период с 15 до 18-ти часов на втором этаже Донской публичной библиотеки в отделе информационного...
Эфиры ТВ программвсе эфиры
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20 января 2017«Вести Дон» 20.01.17 (выпуск 20:45)..
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20 января 2017«Вечер в большом городе» эфир от 20.01.17..
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20 января 2017«Тема дня — Спиртосодержащая продукция: легально или нет?» 20.01.17..
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20 января 2017«ВЕСТИ. Юг» эфир от 20.01.07..
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20 января 2017«Вести Дон» 20.01.17 (выпуск 14:40)..
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20 января 2017«Вести Дон» 20.01.17 (выпуск 11:40)..
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20 января 2017«ВЕСТИ. Интервью — Коллекторы под контролем» 19.01.17..
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20 января 2017«Тема дня — Визит Сергея Шойгу на Дон» 19.01.17..
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20 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 20.01.17 (выпуск 08:35)..
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20 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 20.01.17 (выпуск 07:35)..
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19 января 2017«Вести Дон» 19.01.17 (выпуск 20:45)..
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19 января 2017«Тема дня — Герб и флаг Старочеркасской» 19.01.17..
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19 января 2017«Вести Дон» 19.01.17 (выпуск 14:45)..
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19 января 2017«Вести Дон» 19.01.17 (выпуск 11:40)..
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19 января 2017«Тема дня — Праздник Крещения на Дону» 18.01.17..
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19 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 19.01.17 (выпуск 08:35)..
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19 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 19.01.17 (выпуск 07:35)..
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18 января 2017«Вести Дон» 18.01.17 (выпуск 20:45)..
Лица компаниивсе лица
Евгения Наумова
ведущая «ВЕСТИ. Ростов» на канале «Россия 24», ведущая «ВЕСТИ. Дон - Утро»
Лариса Пасько
ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»
Анна Житенёва
ведущая вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», программы «Линия губернатора» ..
Дмитрий Фуфаев
ведущий вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон» и «ВЕСТИ. Дон — События недели»