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29 января 2017

Пьесы Чехова не сходят со сцен ростовских театров

Репертуар ростовских театров невозможен без пьес Антона Чехова. Актеры драматического имени Горького —...

29 января 2017

В Волгодонске временно отстранена от должности руководитель отдела образования

В конфликте вокруг закупок продуктов для школ и детсадов Волгодонска поставят точку прокуратура и Счетная палата....

29 января 2017

Автобусы против маршруток: ростовчане выберут новую дорожную сеть

Общественный транспорт донской столицы ждет масштабная реформа. Новая маршрутная сеть может заработать уже этой...

29 января 2017

Смертельное ДТП в Шахтах: Kia ночью протаранила киоск

На улице Парковой в городе Шахты Ростовской области ночью произошло ДТП. По предварительным данным пресс-службы...

29 января 2017

Электронные госуслуги выбирают все больше жителей Ростовской области

Все больше жителей Ростовской области предпочитают получать госуслуги в электронном виде. Сегодня почти половина...

29 января 2017

Итоги 16-го съезда партии ‘Единая Россия’ принесли хорошие вести...

Донской губернатор Василий Голубев вошел в состав высшего совета «Единой России». 16-й съезд проходил в...

29 января 2017

Всевозможные рейтинги показали положительную динамику развития донского региона

Сразу несколько крупных аналитических агентств и фондов страны опубликовали исследования эффективности...

29 января 2017

Из строительного магазина дончанин украл дрель и сварочный аппарат

В полицию Морозовского района Ростовской области обратились представители администрации одного из строительных...

29 января 2017

На донских трассах продолжают работать пункты обогрева

Сегодня из-за снега и мороза на трассах Ростовской области продолжают работать шесть мобильных пунктов обогрева....

29 января 2017

В Таганроге отмечают День рождения Чехова

Сегодня весь просвещенный мир вспоминает Антона Чехова. Он родился в этот день в Таганроге в 1860 году, на родине...

29 января 2017

В четырех районах Ростова задержали распространителей наркотиков

Сотрудники ППС в центре Ростова-на-Дону (Кировский район) задержали с поличным 28-летнего местного жителя. Он...

28 января 2017

ГК ‘Ростов-Дон’ разгромил немецкий ‘Битигхайм’

Гандбольный «Ростов-Дон» с крупным счетом обыграл «Битигхайм». С немецкой командой наши...

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Марина Вангели

ведущая спортивных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», автор и ведущая программ ..

Анна Житенёва

ведущая вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», программы «Линия губернатора» ..

Лариса Пасько

ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»

Евгения Наумова

ведущая «ВЕСТИ. Ростов» на канале «Россия 24», ведущая «ВЕСТИ. Дон - Утро»