На выходных в донском регионе резко испортится погодаПятница, 3 февраля
Главные Новости
- Власти планируют усилить российско-украинскую границу в поселке Чертково
- Донские власти обсуждают меры усиления российско-украинской границы в поселке Чертково
- О главных событиях ЮФО за неделю расскажет тележурнал ‘ВЕСТИ. Юг’
- Специальная группа будет контролировать стоимость и качество продуктов на Дону
Своры бездомных псов в Ростове нападают на людей
Популяция бездомных животных в Ростове растёт, вместе с этим увеличивается и количество проблем. Пока коммерческий...
Авиабомбу времен Великой Отечественной, найденную в центре Ростова, уничтожили
Ту, которая в состоянии покоя и опасности не представляет, увезли сегодня на полигон и взорвали. Сотрудники...
Глава Волгодонска рассказал о планах развития города на ближайший год
Запуск четвертого энергоблока Ростовской АЭС станет для Волгодонска ключевым событием года. Об этом сегодня заявил...
Сочинские цветоводы предлагают дарить на 8 марта кофейные деревья
Кофейное дерево в подарок. В теплицах Сочи уже во всю подрастают зеленые сувениры к грядущему празднику 8 марта. К...
В Астрахани бездомных обеспечили временным жилищем и горячим питанием
Доброта спасет мир. В Астрахани волонтеры помогают перезимовать тем, кто остался на улице в мороз и не может...
В Приэльбрусье создают шедевры из льда
Ледяные сани в натуральную величину. В Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии на глазах туристов рождаются шедевры из...
Высокотехнологичный центр гемодиализа открыли во Владикавказе
200 пациентов в месяц. В столице Северной Осетии начал работу высокотехнологичный центр гемодиализа. Здесь...
Масштабная выставка художников юга России открылась в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии открылся масштабный выставочный проект художников юга России и Северного Кавказа. Экспозиция...
Спортивные игры ‘Молодежь против террора’ прошли в Чеченской...
В горах Чеченской республики прошли спортивные игры «Молодежь против террора». В рамках программы участники...
Реконструкторы воссоздали бой за сталинградский элеватор
Неприступная высота. 2 февраля 1943 года советские войска сумели переломить ход Великой Отечественной войны,...
В Адыгее возводят дома, разрушая древние дольмены
В Адыгее продолжают разрушать древние мегалиты. В Майкопском районе, где находилась уникальная группа Кожжохских...
Незащищенность бригад ‘скорой’ обсуждают на законодательном уровне
Промедление смерти подобно. Тяжелые будни работников Скорой помощи — снова в лентах новостей юга России. С...
Эфиры ТВ программвсе эфиры
-
03 февраля 2017«Вести Дон» 03.02.17 (выпуск 20:45)..
-
03 февраля 2017«ВЕСТИ. Юг» эфир от 03.02.17..
-
03 февраля 2017«Вести Дон» 03.02.17 (выпуск 14:40)..
-
03 февраля 2017«Вести Дон» 03.02.17 (выпуск 11:40)..
-
03 февраля 2017«ВЕСТИ. Утро» 03.02.17 (выпуск 08:35)..
-
03 февраля 2017«ВЕСТИ. Утро» 03.02.17 (выпуск 07:35)..
-
02 февраля 2017«ВЕСТИ. Интервью — Обманутые дольщики» 02.02.17..
-
02 февраля 2017«ВЕСТИ. Интервью — «Золотой канон» школьной литературы» 02.02.17..
-
02 февраля 2017«Вести Дон» 02.02.17 (выпуск 20:45)..
-
02 февраля 2017«Вести Дон» 02.02.17 (выпуск 14:40)..
-
02 февраля 2017«Вести Дон» 02.02.17 (выпуск 11:40)..
-
02 февраля 2017«ВЕСТИ. Утро» 02.02.17 (выпуск 08:35)..
-
02 февраля 2017«ВЕСТИ. Утро» 02.02.17 (выпуск 07:35)..
-
01 февраля 2017«Наши цены» эфир от 01.02.17..
-
01 февраля 2017«Тема дня — Электронная регистрация первоклассников» 01.02.17..
-
01 февраля 2017«Вести Дон» 01.02.17 (выпуск 20:45)..
-
01 февраля 2017«Вести Дон» 01.02.17 (выпуск 14:40)..
-
01 февраля 2017«Вести Дон» 01.02.17 (выпуск 11:40)..
Лица компаниивсе лица
Ангелина Галич
автор и ведущая программы «Вечер в большом городе. Отдельный разговор»
Иван Афонин
ведущий межрегионального тележурнала «ВЕСТИ. Юг», ведущий информационного канала «ВЕСТИ. Ростов» (телеканал «Россия 24»)
Марина Вангели
ведущая спортивных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», автор и ведущая программ ..
Дмитрий Фуфаев
ведущий вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон» и «ВЕСТИ. Дон — События недели»