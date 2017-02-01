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01 февраля 2017

ГК ‘Ростов-Дон’ обыграл в домашнем матче ставропольский...

В Ростове завершилась очередная игра в рамках первенства страны по женскому гандболу. «Ростов -Дон»...

01 февраля 2017

Дезинфекция ростовского общественного транспорта помогает справиться с ОРВИ

В российских регионах ждут вторую волну гриппа. Врачи обращают внимание жителей Дона, что лучшее лечение —...

01 февраля 2017

В Ростове запустили систему ‘Говорящий город’

Сегодня в Ростове запустили систему «Говорящий город». Она позволит инвалидам по зрению ориентироваться...

01 февраля 2017

В Ростов привезли новую коллекцию ‘Ивановского текстиля’

«Ивановский текстиль» привез в Ростов новую коллекцию. Разнообразие продукции поражает не только яркими...

01 февраля 2017

Директор одной из строительных компаний Батайска задолжал 58 млн рублей

Следственные органы подозревают директора одной из строительных организаций Батайска в неуплате налогов на сумму...

01 февраля 2017

Завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ

По данным министерства образования Ростовской области, из предметов по выбору донские школьники чаще всего отдают...

01 февраля 2017

Село Чистополье успешно развивается благодаря деятельности Людмилы Алейниковой

В этом году Ростовская область отметит 80 лет со дня образования, к этой дате телерадиокомпанией...

01 февраля 2017

19-летний дончанин подозревается в экстремизме

Донские следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Мясниковского района. Молодой человек...

01 февраля 2017

Юлия Гущина не собирается отдавать ‘серебро’ Олимпиады-2012

Донская спортсменка Юлия Гущина не собирается отдавать свою серебряную медаль Олимпиады 2012 года. Об этом она...

01 февраля 2017

МОК лишил олимпийских наград двух донских спортсменок

Две донские спортсменки лишены олимпийских наград, сообщает РБК. После перепроверки допинг-проб Международный...

01 февраля 2017

Житель Сочи ограбил ростовские аптеки и магазин на 83 тысячи рублей

Прокуратура Ленинского района Ростова-на-Дону вынесла обвинительное заключение жителю Сочи, обвиняемого в четырех...

01 февраля 2017

Ростовская администрация обещает высадить в центре еще больше деревьев

Благоустройство центра Ростова и реконструируемых улиц донской столицы обсудили в городского администрации....

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Дмитрий Фуфаев

ведущий вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон» и «ВЕСТИ. Дон — События недели»

Лариса Пасько

ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»

Ангелина Галич

автор и ведущая программы «Вечер в большом городе. Отдельный разговор»

Анна Житенёва

ведущая вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», программы «Линия губернатора» ..