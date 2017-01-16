Торговые точки Дона обязали перейти на новую систему отчетностиПонедельник, 16 января
Дорожники рассказали о том, когда закончится ремонт трассы около Новобатайска
Жители Новобатайска вынуждены делать крюк в 30 километров, чтобы попасть в населенный пункт. Причиной дорожных...
Ростовчанка, попавшая 1 января на проспекте Космонавтов в ДТП, скончалась
В больнице Ростова скончалась молодая женщина, которая пострадала в результате аварии на проспекте Космонавтов 1...
В парке на улице Оганова обнаружили гранату, место оцеплено
Срочная новость. Очевидцы сообщают, что в парке на улице Оганова обнаружили гранату. Сейчас место ЧП оцеплено. Там...
Объем перевалки грузов в порту Ростова-на-Дону увеличился на 11,4%
Объем перевалки грузов в порту Ростова-на-Дону в 2016 году увеличился на 11,4%, сообщает Ассоциация морских...
В одной из школ Каменска-Шахтинского открылась новая спортплощадка
В школе №8 города Каменск-Шахтинский открылась новая спортплощадка. Как подчеркнули в пресс-службе донского...
На Дону преступная группа обналичила более 10 миллионов рублей
В Ростовской области по подозрению в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей...
‘Аэрофлот’ подал иск о банкротстве ‘Донавиа’
Российская авиакомпания «Аэрофлот» подала иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием...
Ростовстат проведет в Таганроге выборочное обследование рабочей силы
В январе представители Ростовстата проведут в Таганроге выборочное обследование рабочей силы. Как сообщает сайт...
Военные ЮВО в 2017 году примут участие в более чем 10 международных учениях
Военнослужащие Южного военного округа в 2017 году будут участвовать в более чем 10-ти международных учениях как на...
В лидеры всероссийского экоквеста вошли студенты ДГТУ
Студенческая команда ДГТУ вошла в пятерку лидеров всероссийского экоквеста «Разделяй с нами». В конкурсе приняли...
Синоптики: ‘Погода в ближайшие три дня на Дону будет неустойчивой’
Донской регион сегодня с раннего утра оказался во власти дождя со снегом. Как правило, такая погода тут же...
В Ростовской области появились первые сертифицированные коллекторы
Служба судебных приставов выдала первые в Ростовской области сертификаты на работу коллекторам. Пока это две фирмы...
Эфиры ТВ программвсе эфиры
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16 января 2017«Вести Дон» 16.01.17 (выпуск 14:40)..
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15 января 2017«ВЕСТИ. Дон — События недели» 15.01.17..
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14 января 2017«Спортклуб с Мариной Вангели» эфир от 14.01.17..
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14 января 2017«ВЕСТИ. Экономика — Итоги Недели» 14.01.17..
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14 января 2017«Провинциальный салон — Рождественские встречи» от 14.01.17..
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14 января 2017«Губерния» эфир от 14.01.17..
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13 января 2017«Вести Дон» 13.01.17 (выпуск 20:45)..
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13 января 2017«ВЕСТИ. Интервью —Социологи о Годе кино» 13.01.17..
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13 января 2017«ВЕСТИ. Интервью —Рукописи не горят, но иногда тонут…» 13.01.17..
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13 января 2017«ВЕСТИ. Юг» эфир от 13.01.17..
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13 января 2017«Вести Дон» 13.01.17 (выпуск 14:40)..
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13 января 2017«Вести Дон» 13.01.17 (выпуск 11:45)..
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13 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 13.01.17 (выпуск 08:35)..
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13 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 13.01.17 (выпуск 07:35)..
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12 января 2017«Вести Дон» 12.01.17 (выпуск 20:45)..
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12 января 2017«Тема дня — ‘Уроки столетия’» 12.01.17..
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12 января 2017«Вести Дон» 12.01.17 (выпуск 14:40)..
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12 января 2017«Вести Дон» 12.01.17 (выпуск 11:40)..
Лица компаниивсе лица
Лариса Пасько
ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»
Дмитрий Фуфаев
ведущий вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон» и «ВЕСТИ. Дон — События недели»
Евгения Наумова
ведущая «ВЕСТИ. Ростов» на канале «Россия 24», ведущая «ВЕСТИ. Дон - Утро»
Ольга Кобзева
ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»