В Ростовской области ликвидирован очаг заболевания птичьего гриппа В Ростовской области завершено уничтожение поголовья птиц в очаге заболевания, об этом сегодня сообщает сайт...

Десятки дорог Ростова покрыты глубокими ямами и провалами Сегодня стал известен список участков ростовских дорог, которые не соответствуют требованиям ГОСТа. Исследования...