Лента новостей

Новости

все новостипредложить новость
09 января 2017

В Ростовской области ликвидирован очаг заболевания птичьего гриппа

В Ростовской области завершено уничтожение поголовья птиц в очаге заболевания, об этом сегодня сообщает сайт...

09 января 2017

Десятки дорог Ростова покрыты глубокими ямами и провалами

Сегодня стал известен список участков ростовских дорог, которые не соответствуют требованиям ГОСТа. Исследования...

09 января 2017

ГК ‘Ростов-Дон’ одержал победу над московским ‘Лучом’

Несколько минут назад в ростовском Дворце спорта завершилась встреча двух женских гандбольных клубов. В рамках...

images 20
09 января 2017

Рейс из Стамбула в Ростов-на-Дону во вторник отменен

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» отменила рейс в Ростов-на-Дону из Стамбула. Самолет должен был...

09 января 2017

Бронзовый Кот Сосискин из Ростова поселится на набережной Ялты

Кот из Ростова украсит ялтинскую набережную. Скульптуру создают донские студенты. Сейчас художники наносят...

09 января 2017

Двоих дончан подозревают в ограблении почтальона, разносившего пенсии

Донские полицейские задержали подозреваемых в ограблении почтальона. По данным следствия, среди бела дня двое...

09 января 2017

Для аэропортового комплекса ‘Южный’ создают спецотряд спасателей

Сегодня в Ростове спасатели сели за парты. Специальный отряд создается для нового аэропортового комплекса...

09 января 2017

Единовременную выплату некоторые донские пенсионеры получат уже 10 января

Пенсионеры Ростовской области начнут получать единовременную выплату уже завтра. Сегодня об этом сообщили в...

09 января 2017

Сотни ростовских домов остались без света

Сегодня в Ростове без света остались более сотни домов. Как сообщают «Ростовские городские электросети»,...

09 января 2017

Около 13 российских судов не могут покинуть Босфор из-за сильного снегопада

Мощные снегопады и метели, обрушившиеся на Турцию в новогодние праздники, парализовали работу судоходства через...

09 января 2017

В Ростовской области проверят на доступность дома, в которых проживают инвалиды

Доступность многоквартирных домов для людей с ограниченными возможностями проверят в Ростовской области. Для этого...

09 января 2017

В Аксайском районе построили еще одну асфальтовую дорогу

Два хутора Ростовской области связала асфальтовая дорога. Она появилась за счет поддержки из регионального бюджета...

все новости

Эфиры ТВ программ

все эфиры

Лица компании

все лица

Иван Афонин

ведущий межрегионального тележурнала «ВЕСТИ. Юг», ведущий информационного канала «ВЕСТИ. Ростов» (телеканал «Россия 24»)

Дмитрий Фуфаев

ведущий вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон» и «ВЕСТИ. Дон — События недели»

Лариса Пасько

ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»

Евгения Наумова

ведущая «ВЕСТИ. Ростов» на канале «Россия 24», ведущая «ВЕСТИ. Дон - Утро»