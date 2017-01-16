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16 января 2017

Дорожники рассказали о том, когда закончится ремонт трассы около Новобатайска

Жители Новобатайска вынуждены делать крюк в 30 километров, чтобы попасть в населенный пункт. Причиной дорожных...

16 января 2017

Ростовчанка, попавшая 1 января на проспекте Космонавтов в ДТП, скончалась

В больнице Ростова скончалась молодая женщина, которая пострадала в результате аварии на проспекте Космонавтов 1...

16 января 2017

В парке на улице Оганова обнаружили гранату, место оцеплено

Срочная новость. Очевидцы сообщают, что в парке на улице Оганова обнаружили гранату. Сейчас место ЧП оцеплено. Там...

16 января 2017

Объем перевалки грузов в порту Ростова-на-Дону увеличился на 11,4%

Объем перевалки грузов в порту Ростова-на-Дону в 2016 году увеличился на 11,4%, сообщает Ассоциация морских...

16 января 2017

В одной из школ Каменска-Шахтинского открылась новая спортплощадка

В школе №8 города Каменск-Шахтинский открылась новая спортплощадка. Как подчеркнули в пресс-службе донского...

16 января 2017

На Дону преступная группа обналичила более 10 миллионов рублей

В Ростовской области по подозрению в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей...

16 января 2017

‘Аэрофлот’ подал иск о банкротстве ‘Донавиа’

Российская авиакомпания «Аэрофлот» подала иск в Арбитражный суд Ростовской области с требованием...

16 января 2017

Ростовстат проведет в Таганроге выборочное обследование рабочей силы

В январе представители Ростовстата проведут в Таганроге выборочное обследование рабочей силы. Как сообщает сайт...

16 января 2017

Военные ЮВО в 2017 году примут участие в более чем 10 международных учениях

Военнослужащие Южного военного округа в 2017 году будут участвовать в более чем 10-ти международных учениях как на...

16 января 2017

В лидеры всероссийского экоквеста вошли студенты ДГТУ

Студенческая команда ДГТУ вошла в пятерку лидеров всероссийского экоквеста «Разделяй с нами». В конкурсе приняли...

16 января 2017

Синоптики: ‘Погода в ближайшие три дня на Дону будет неустойчивой’

Донской регион сегодня с раннего утра оказался во власти дождя со снегом. Как правило, такая погода тут же...

16 января 2017

В Ростовской области появились первые сертифицированные коллекторы

Служба судебных приставов выдала первые в Ростовской области сертификаты на работу коллекторам. Пока это две фирмы...

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Лариса Пасько

ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»

Дмитрий Фуфаев

ведущий вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон» и «ВЕСТИ. Дон — События недели»

Евгения Наумова

ведущая «ВЕСТИ. Ростов» на канале «Россия 24», ведущая «ВЕСТИ. Дон - Утро»

Ольга Кобзева

ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»