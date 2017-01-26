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26 января 2017

Страховые пенсии и ежемесячные выплаты с 1 февраля увеличат на 5,4 процента

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии 970 тысяч неработающих пенсионеров Дона увеличат на 5,4 процента, исходя из...

26 января 2017

Мемориал жертвам авиакатастрофы в Ростове установят 19 марта

19 марта 2017 года в аэропорту Ростова-на-Дону установят мемориал «Прерванный полёт», посвященный памяти погибших...

26 января 2017

В Ростове сократилось количество преступлений с участием несовершеннолетних

В администрации Ростова-на-Дону представители межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних обсудили итоги...

26 января 2017

Ростовчанам напомнили правила пожарной безопасности при использовании газа

Газовая служба и МЧС провели совместный рейд в многоэтажках донской столицы. Проверяли всё: и газовое...

26 января 2017

‘Притяжение’ Федора Бондарчука ростовчане увидят уже сегодня

Долгожданное кино о невероятных приключениях инопланетян в Москве. Сегодня ростовчанам покажут фантастический...

26 января 2017

В Новочеркасске Татьянин день отметили Губернаторским балом

Ростовская область отмечает День студента. Праздничные мероприятия запланированы на три дня. Завтра в донской...

26 января 2017

Представителям фонда доктора Лизы вручили ведомственную награду

На международном автомобильном пункте пропуска «Куйбышево» вручили награду, которой удостоена доктор...

26 января 2017

Кадровый эксперимент проводят в больнице Южного окружного медцентра

Уникальный эксперимент начали в Ростовской клинической больнице Южного окружного медицинского центра, там больше...

26 января 2017

В Ростове проходит городской чемпионат по боулингу среди инвалидов

В донской столице стартовал чемпионат города по боулингу среди инвалидов. Он будет длится два месяца, победителей...

26 января 2017

Снегопад в Ростовской области будет идти весь день

В Ростовскую области сегодня вернулась настоящая зима. Города, районы и трассы засыпает снегом. На дорожную...

26 января 2017

Жителей Дона приглашают принять участие в отборе эскиза памятника Олегу Попову

Сегодня в донской столице представили макеты памятника Олега Попову. Макеты монумента показали в Ростовском цирке,...

26 января 2017

На реке Маныч под лёд провалился мотоциклист

24 января на реке Маныч Пролетарского района Ростовской области произошел трагический случай — под лёд...

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Марина Вангели

ведущая спортивных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», автор и ведущая программ ..

Дмитрий Фуфаев

ведущий вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон» и «ВЕСТИ. Дон — События недели»

Анна Житенёва

ведущая вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», программы «Линия губернатора» ..

Лариса Пасько

ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»