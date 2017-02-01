ГИБДД: ‘На дорогах Дона появится больше камер видеоконтроля’Среда, 1 февраля
ГК ‘Ростов-Дон’ обыграл в домашнем матче ставропольский...
В Ростове завершилась очередная игра в рамках первенства страны по женскому гандболу. «Ростов -Дон»...
Дезинфекция ростовского общественного транспорта помогает справиться с ОРВИ
В российских регионах ждут вторую волну гриппа. Врачи обращают внимание жителей Дона, что лучшее лечение —...
В Ростове запустили систему ‘Говорящий город’
Сегодня в Ростове запустили систему «Говорящий город». Она позволит инвалидам по зрению ориентироваться...
В Ростов привезли новую коллекцию ‘Ивановского текстиля’
«Ивановский текстиль» привез в Ростов новую коллекцию. Разнообразие продукции поражает не только яркими...
Директор одной из строительных компаний Батайска задолжал 58 млн рублей
Следственные органы подозревают директора одной из строительных организаций Батайска в неуплате налогов на сумму...
Завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ
По данным министерства образования Ростовской области, из предметов по выбору донские школьники чаще всего отдают...
Село Чистополье успешно развивается благодаря деятельности Людмилы Алейниковой
В этом году Ростовская область отметит 80 лет со дня образования, к этой дате телерадиокомпанией...
19-летний дончанин подозревается в экстремизме
Донские следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Мясниковского района. Молодой человек...
Юлия Гущина не собирается отдавать ‘серебро’ Олимпиады-2012
Донская спортсменка Юлия Гущина не собирается отдавать свою серебряную медаль Олимпиады 2012 года. Об этом она...
МОК лишил олимпийских наград двух донских спортсменок
Две донские спортсменки лишены олимпийских наград, сообщает РБК. После перепроверки допинг-проб Международный...
Житель Сочи ограбил ростовские аптеки и магазин на 83 тысячи рублей
Прокуратура Ленинского района Ростова-на-Дону вынесла обвинительное заключение жителю Сочи, обвиняемого в четырех...
Ростовская администрация обещает высадить в центре еще больше деревьев
Благоустройство центра Ростова и реконструируемых улиц донской столицы обсудили в городского администрации....
Эфиры ТВ программвсе эфиры
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01 февраля 2017«Вести Дон» 01.02.17 (выпуск 20:45)..
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01 февраля 2017«Вести Дон» 01.02.17 (выпуск 14:40)..
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01 февраля 2017«Вести Дон» 01.02.17 (выпуск 11:40)..
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01 февраля 2017«ВЕСТИ. Утро» 01.02.17 (выпуск 08:35)..
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01 февраля 2017«ВЕСТИ. Утро» 01.02.17 (выпуск 07:35)..
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31 января 2017«Тема дня — Индексация пенсий» 31.01.17..
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31 января 2017«Вести Дон» 31.01.17 (выпуск 20:45)..
-
31 января 2017«Вести Дон» 31.01.17 (выпуск 14:40)..
-
31 января 2017«Вести Дон» 31.01.17 (выпуск 11:40)..
-
31 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 31.01.17 (выпуск 08:35)..
-
31 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 31.01.17 (выпуск 07:35)..
-
30 января 2017«Вести Дон» 30.01.17 (выпуск 20:45)..
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30 января 2017«Тема дня — СтартапСборка» 30.01.17..
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30 января 2017«ВЕСТИ. Интервью — Навстречу праздникам» 30.01.17..
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30 января 2017«Спортклуб с Мариной Вангели» эфир от 28.01.17..
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30 января 2017«Вести Дон» 30.01.17 (выпуск 14:40)..
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30 января 2017«Вести Дон» 30.01.17 (выпуск 11:40)..
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30 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 30.01.17 (выпуск 08:35)..
Лица компаниивсе лица
Дмитрий Фуфаев
ведущий вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон» и «ВЕСТИ. Дон — События недели»
Лариса Пасько
ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»
Ангелина Галич
автор и ведущая программы «Вечер в большом городе. Отдельный разговор»
Анна Житенёва
ведущая вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», программы «Линия губернатора» ..