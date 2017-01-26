В администрации Ростова-на-Дону представители межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних обсудили итоги...

19 марта 2017 года в аэропорту Ростова-на-Дону установят мемориал «Прерванный полёт», посвященный памяти погибших...

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии 970 тысяч неработающих пенсионеров Дона увеличат на 5,4 процента, исходя из...

Ростовчанам напомнили правила пожарной безопасности при использовании газа Газовая служба и МЧС провели совместный рейд в многоэтажках донской столицы. Проверяли всё: и газовое...

‘Притяжение’ Федора Бондарчука ростовчане увидят уже сегодня Долгожданное кино о невероятных приключениях инопланетян в Москве. Сегодня ростовчанам покажут фантастический...