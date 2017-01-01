Сотрудники телекомпании «Дон-ТР» — все те, кто снимал сюжеты, записывал радиорепортажи, проводил...

На территории Ростовской области ожидается сильный туман. Управление ГИБДД обращает внимание водителей, что в...

Дорогие земляки, вот и подошел к концу 2016 год. До боя курантов еще есть время оглянуться и вспомнить самые яркие...