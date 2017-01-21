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21 января 2017

ГК ‘Ростов-Дон’ одержал победу над ‘Битигхаймом’

21 января ГК «Ростов-Дон» провел в Германии на ‘MHPArena’ третью встречу группового этапа Кубка ЕГФ с...

21 января 2017

ХК ‘Ростов’ уступил ‘Тамбову’

«Кондоры» потерпели первое поражение в 2017 году. Сегодня, 21 января, ХК «Ростов» встретился с...

21 января 2017

Уровень безработицы на Дону ниже, чем в среднем по стране

По состоянию на 20 января количество безработных в Ростовской области снизилось на 621 человека. При этом в январе...

21 января 2017

О компенсации взносов за капремонт можно узнать по телефону ‘горячей...

23 января в период времени с 14 до 16 часов в Минтруда Дона будет работать «горячая линия» по вопросам...

21 января 2017

С начала года на Дону произошло 67 ДТП с участием пешеходов

Госавтоинспекция Дона сообщает о том, что в регионе увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с...

21 января 2017

ГК ‘Ростов-Дон’ проведет учебно-тренировочный сбор болельщиков

22 января на территории ростовской гимназии №95 (улица Быковского, 5) состоится учебно-тренировочный сбор...

21 января 2017

Запасы зерна в Ростовской области увеличились на 35,1 процента

Ростовстат опубликовал данные по количеству зерна в регионе. Так по состоянию на 1 января 2017 года в донских...

21 января 2017

Ростовчане спасли израненную косулю

На одной из баз отдыха на левом берегу Дона ростовчане обнаружили израненную косулю, сообщает сайт донского...

21 января 2017

Сегодня ГК ‘Ростов-Дон’ сразится с немецким...

21 января гандболистки «Ростов-Дона» проведут в Германии третью встречу группового этапа Кубка ЕГФ с...

21 января 2017

Деятельность местного самоуправления Волгодонска признана лучшей в регионе

Волгодонск награжден дипломом донского правительства по итогам оценки эффективности деятельности органов местного...

21 января 2017

Донская публичная библиотека приглашает на ‘БиблиоДжаз’

25 января в кинозале Донской публичной библиотеки состоится «БиблиоДжаз». Начало мероприятия в 17 часов,...

21 января 2017

Ростовчан бесплатно проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей

25 января в период с 15 до 18-ти часов на втором этаже Донской публичной библиотеки в отделе информационного...

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Евгения Наумова

ведущая «ВЕСТИ. Ростов» на канале «Россия 24», ведущая «ВЕСТИ. Дон - Утро»

Лариса Пасько

ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»

Анна Житенёва

ведущая вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», программы «Линия губернатора» ..

Дмитрий Фуфаев

ведущий вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон» и «ВЕСТИ. Дон — События недели»