Власти планируют усилить российско-украинскую границу в поселке ЧертковоПятница, 3 февраля
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- Донские власти обсуждают меры усиления российско-украинской границы в поселке Чертково
- Специальная группа будет контролировать стоимость и качество продуктов на Дону
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Знаменитые деятели киноискусства рассказали о фильме ‘Притяжение’
Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» продолжает собирать ростовчан в кинозалах. Одни называют его...
Помочь бездомным и малоимущим ростовчане могут одеждой из своего гардероба
А сейчас о том, как разобрав свой шкаф, можно помочь нуждающимся. Каждый из нас сталкивался с тем, что многие вещи...
Белые и красные провели бой на территории Аксайского района
В Аксайском районе провели традиционную реконструкцию боя отряда белогвардейцев полковника Василия Чернецова с...
Донские печатные СМИ страдают от тарифной политики ‘Почты России’
Со второго полугодия «Почта России» увеличивает тариф на подписку газет и журналов, он возрастет на 20...
Музеи подготовили для ростовчан и гостей города интересные выставки
Последний месяц зимы обещает ростовским любителям живописи много интересных встреч с прекрасным. Сразу два...
За год количество онкобольных в ЮФО увеличилось на 3,5 процента
В субботу во всем мире отметили День борьбы с раком. За прошлый год только в Южном округе онкобольных стало на 3,5...
Донскую спортсменку Юлию Гущину лишили олимпийской медали
Донскую спортсменку Юлию Гущину лишили серебряной медали лондонской Олимпиады 2012 года. Такую информацию на этой...
Под Ростовом при столкновении маршрутки и автобуса погиб человек
Сегодня стали известны подробности трагической аварии. На трассе под Ростовом-на-Дону при столкновении маршрутки и...
В Ростове людей все чаще обманывают ‘водомерные’ мошенники
АО «Ростовводоканал» отмечает рост случаев мошенничества при поверке водомеров. Жертвами становятся...
Городское первенство по синхронному плаванию стартовало в донской столице
4 февраля в Ростове-на-Дону состоялось открытие первенства по синхронному плаванию. Как сообщает сайт...
Ростовчан приглашают на выставку ‘Дарите книги с любовью’
14 февраля — Международный день книгодарения. В связи с этим на первом этаже Донской публичной библиотеки...
В Ростове обсудили меры профилактики межнациональных конфликтов
В администрации Ростова-на-Дону прошло совещание, на котором обсудили итоги 2016 года и наметили планы на 2017...
Эфиры ТВ программвсе эфиры
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05 февраля 2017«ВЕСТИ. Дон — События недели» 05.02.17..
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04 февраля 2017«Спортклуб с Мариной Вангели» эфир от 04.02.17..
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04 февраля 2017«ВЕСТИ. Экономика — Итоги Недели» 04.02.17..
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03 февраля 2017«Вечер в большом городе» эфир от 03.02.17..
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03 февраля 2017«Вести Дон» 03.02.17 (выпуск 20:45)..
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03 февраля 2017«ВЕСТИ. Юг» эфир от 03.02.17..
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03 февраля 2017«Вести Дон» 03.02.17 (выпуск 14:40)..
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03 февраля 2017«Вести Дон» 03.02.17 (выпуск 11:40)..
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03 февраля 2017«ВЕСТИ. Утро» 03.02.17 (выпуск 08:35)..
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03 февраля 2017«ВЕСТИ. Утро» 03.02.17 (выпуск 07:35)..
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02 февраля 2017«ВЕСТИ. Интервью — Обманутые дольщики» 02.02.17..
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02 февраля 2017«ВЕСТИ. Интервью — «Золотой канон» школьной литературы» 02.02.17..
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02 февраля 2017«Вести Дон» 02.02.17 (выпуск 20:45)..
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02 февраля 2017«Вести Дон» 02.02.17 (выпуск 14:40)..
-
02 февраля 2017«Вести Дон» 02.02.17 (выпуск 11:40)..
-
02 февраля 2017«ВЕСТИ. Утро» 02.02.17 (выпуск 08:35)..
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02 февраля 2017«ВЕСТИ. Утро» 02.02.17 (выпуск 07:35)..
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01 февраля 2017«Наши цены» эфир от 01.02.17..
Лица компаниивсе лица
Ольга Кобзева
ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»
Анна Житенёва
ведущая вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», программы «Линия губернатора» ..
Евгения Наумова
ведущая «ВЕСТИ. Ростов» на канале «Россия 24», ведущая «ВЕСТИ. Дон - Утро»
Марина Вангели
ведущая спортивных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», автор и ведущая программ ..