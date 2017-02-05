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05 февраля 2017

Знаменитые деятели киноискусства рассказали о фильме ‘Притяжение’

Фильм Федора Бондарчука «Притяжение» продолжает собирать ростовчан в кинозалах. Одни называют его...

05 февраля 2017

Помочь бездомным и малоимущим ростовчане могут одеждой из своего гардероба

А сейчас о том, как разобрав свой шкаф, можно помочь нуждающимся. Каждый из нас сталкивался с тем, что многие вещи...

05 февраля 2017

Белые и красные провели бой на территории Аксайского района

В Аксайском районе провели традиционную реконструкцию боя отряда белогвардейцев полковника Василия Чернецова с...

05 февраля 2017

Донские печатные СМИ страдают от тарифной политики ‘Почты России’

Со второго полугодия «Почта России» увеличивает тариф на подписку газет и журналов, он возрастет на 20...

05 февраля 2017

Музеи подготовили для ростовчан и гостей города интересные выставки

Последний месяц зимы обещает ростовским любителям живописи много интересных встреч с прекрасным. Сразу два...

05 февраля 2017

За год количество онкобольных в ЮФО увеличилось на 3,5 процента

В субботу во всем мире отметили День борьбы с раком. За прошлый год только в Южном округе онкобольных стало на 3,5...

05 февраля 2017

Донскую спортсменку Юлию Гущину лишили олимпийской медали

Донскую спортсменку Юлию Гущину лишили серебряной медали лондонской Олимпиады 2012 года. Такую информацию на этой...

05 февраля 2017

Под Ростовом при столкновении маршрутки и автобуса погиб человек

Сегодня стали известны подробности трагической аварии. На трассе под Ростовом-на-Дону при столкновении маршрутки и...

05 февраля 2017

В Ростове людей все чаще обманывают ‘водомерные’ мошенники

АО «Ростовводоканал» отмечает рост случаев мошенничества при поверке водомеров. Жертвами становятся...

05 февраля 2017

Городское первенство по синхронному плаванию стартовало в донской столице

4 февраля в Ростове-на-Дону состоялось открытие первенства по синхронному плаванию. Как сообщает сайт...

05 февраля 2017

Ростовчан приглашают на выставку ‘Дарите книги с любовью’

14 февраля — Международный день книгодарения. В связи с этим на первом этаже Донской публичной библиотеки...

05 февраля 2017

В Ростове обсудили меры профилактики межнациональных конфликтов

В администрации Ростова-на-Дону прошло совещание, на котором обсудили итоги 2016 года и наметили планы на 2017...

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Ольга Кобзева

ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»

Анна Житенёва

ведущая вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», программы «Линия губернатора» ..

Евгения Наумова

ведущая «ВЕСТИ. Ростов» на канале «Россия 24», ведущая «ВЕСТИ. Дон - Утро»

Марина Вангели

ведущая спортивных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», автор и ведущая программ ..