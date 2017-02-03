Запуск четвертого энергоблока Ростовской АЭС станет для Волгодонска ключевым событием года. Об этом сегодня заявил...

Ту, которая в состоянии покоя и опасности не представляет, увезли сегодня на полигон и взорвали. Сотрудники...

Популяция бездомных животных в Ростове растёт, вместе с этим увеличивается и количество проблем. Пока коммерческий...

Сочинские цветоводы предлагают дарить на 8 марта кофейные деревья Кофейное дерево в подарок. В теплицах Сочи уже во всю подрастают зеленые сувениры к грядущему празднику 8 марта. К...

В Астрахани бездомных обеспечили временным жилищем и горячим питанием Доброта спасет мир. В Астрахани волонтеры помогают перезимовать тем, кто остался на улице в мороз и не может...