Автобусы против маршруток: ростовчане выберут новую дорожную сетьВоскресенье, 29 января
Пьесы Чехова не сходят со сцен ростовских театров
Репертуар ростовских театров невозможен без пьес Антона Чехова. Актеры драматического имени Горького —...
В Волгодонске временно отстранена от должности руководитель отдела образования
В конфликте вокруг закупок продуктов для школ и детсадов Волгодонска поставят точку прокуратура и Счетная палата....
Автобусы против маршруток: ростовчане выберут новую дорожную сеть
Общественный транспорт донской столицы ждет масштабная реформа. Новая маршрутная сеть может заработать уже этой...
Смертельное ДТП в Шахтах: Kia ночью протаранила киоск
На улице Парковой в городе Шахты Ростовской области ночью произошло ДТП. По предварительным данным пресс-службы...
Электронные госуслуги выбирают все больше жителей Ростовской области
Все больше жителей Ростовской области предпочитают получать госуслуги в электронном виде. Сегодня почти половина...
Итоги 16-го съезда партии ‘Единая Россия’ принесли хорошие вести...
Донской губернатор Василий Голубев вошел в состав высшего совета «Единой России». 16-й съезд проходил в...
Всевозможные рейтинги показали положительную динамику развития донского региона
Сразу несколько крупных аналитических агентств и фондов страны опубликовали исследования эффективности...
Из строительного магазина дончанин украл дрель и сварочный аппарат
В полицию Морозовского района Ростовской области обратились представители администрации одного из строительных...
На донских трассах продолжают работать пункты обогрева
Сегодня из-за снега и мороза на трассах Ростовской области продолжают работать шесть мобильных пунктов обогрева....
В Таганроге отмечают День рождения Чехова
Сегодня весь просвещенный мир вспоминает Антона Чехова. Он родился в этот день в Таганроге в 1860 году, на родине...
В четырех районах Ростова задержали распространителей наркотиков
Сотрудники ППС в центре Ростова-на-Дону (Кировский район) задержали с поличным 28-летнего местного жителя. Он...
ГК ‘Ростов-Дон’ разгромил немецкий ‘Битигхайм’
Гандбольный «Ростов-Дон» с крупным счетом обыграл «Битигхайм». С немецкой командой наши...
Эфиры ТВ программвсе эфиры
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29 января 2017«ВЕСТИ. Дон — События недели» 29.01.17..
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28 января 2017«ВЕСТИ. Экономика — Итоги Недели» 28.01.17..
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27 января 2017«Вечер в большом городе» эфир от 27.01.17..
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27 января 2017«Вести Дон» 27.01.17 (выпуск 20:45)..
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27 января 2017«ВЕСТИ. Юг» эфир от 27.01.17..
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27 января 2017«Вести Дон» 27.01.17 (выпуск 14:40)..
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27 января 2017«Вести Дон» 27.01.17 (выпуск 11:40)..
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27 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 27.01.17 (выпуск 08:35)..
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27 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 27.01.17 (выпуск 07:35)..
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26 января 2017«Вести Дон» 26.01.17 (выпуск 20:45)..
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26 января 2017«Тема дня — Ростов выбирает памятник Олегу Попову» 26.01.17..
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26 января 2017«Вести Дон» 26.01.17 (выпуск 14:40)..
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26 января 2017«Вести Дон» 26.01.17 (выпуск 11:40)..
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26 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 26.01.17 (выпуск 08:35)..
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26 января 2017«ВЕСТИ. Утро» 26.01.17 (выпуск 07:35)..
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25 января 2017«Вести Дон» 25.01.17 (выпуск 20:45)..
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25 января 2017«Тема дня — Новая маршрутная сеть Ростова» 25.01.17..
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25 января 2017«Вести Дон» 25.01.17 (выпуск 14:45)..
Лица компаниивсе лица
Марина Вангели
ведущая спортивных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», автор и ведущая программ ..
Анна Житенёва
ведущая вечерних выпусков программы «ВЕСТИ. Дон», программы «Линия губернатора» ..
Лариса Пасько
ведущая дневных выпусков программы «ВЕСТИ. Дон»
Евгения Наумова
ведущая «ВЕСТИ. Ростов» на канале «Россия 24», ведущая «ВЕСТИ. Дон - Утро»