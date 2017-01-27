42-летний батайчанин подозревается в убийстве пенсионера

Следователи Батайска возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в убийстве 65-летнего пенсионера. При допросе подозреваемый пояснил, что он распивал алкоголь в доме потерпевшего. Меду ними возникла ссора, переросшая в драку. 42-летний батайчанин ударил пенсионера несколько раз ножом, от чего тот скончался. Спрятав нож, подозреваемый скрылся с места преступления. Однако вскоре был задержан полицией.

«Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.