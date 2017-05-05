7 населенных пунктов Дона получили статус территорий воинской доблести
Сегодня, 5 мая, в Ростове-на-Дону прошла церемония возложения гирлянды Славы к мемориалу «Воинам освободителям». Почтить память героев войны пришли ветераны, курсанты, школьники и первые лица региона. Затем на торжественном собрании в Музыкальном театре губернатор впервые вручил донским муниципалитетам грамоты воинской доблести — их получили Азов, станица Тацинская, села Куйбышево, Матвеев Курган, Вареновка, Самбек и слобода Советка.
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