Благоустройство сквера имени Чуковского: местные жители выступили против проекта

Благоустройство в сквере имени Чуковского стало яблоком раздора между администрацией района и местными жителями. Конфликт начался в апреле. Фонд российской супермодели и филантропа Натальи Водяновой решил сделать доброе дело — построить в этом сквере комплекс детских и спортивных площадок. В администрации района идею поддержали.

Юрий Золотарёв, глава администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону: «Так как здесь организовывается площадка, на Думе бы вынесен вопрос городской администрацией, и нами в том числе, о выделении денег и приобретении для благоустройства этого парка. Пешеходных дорожек, освещения парка»

Жители не против создания в парке детских площадок, но считают, цель в данном случае не оправдывает средства, проект фонда Водяновой нарушит экосистему сквера с по-настоящему живой природой. Здесь обитают белки, тетерева, здесь амброзии не было и духу, сюда люди приходят на пикники. Они уверены, что стройка нанесет непоправимый ущерб зеленым насаждениям, и место превратится в симбиоз асфальта, ограждений и незаконно построенных объектов.

Намерения благие, но почему, спрашивают жители, нужно идти по самому тернистому пути и сначала ломать, как это сделали с площадкой воркаута, а потом строить заново. Архитектор Октябрьского района Ростова Владимир Дюкарев, отвечает, что место было выбрано из того расчета, чтобы ни одно дерево не было вырублено, что были сделаны замеры и площадка спроектирована с учетом существующих деревьев.

А вот глава района говорит, что дендрологического проекта у администрации нет. Юрий Золотарёв, глава администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону: «Мы на следующей Думе закажем и попросим деньги на дендрологический проект. Это все будет отслеживаться». Так или иначе, говорит Юрий Золотарёв, решение принято и в октябре здесь будет около 2 гектаров детских площадок.

Жители заявляют, что намерены обратиться за защитой к губернатору.