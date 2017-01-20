Деньги для шахтеров ‘Кингкоула’ будут искать в дополнительных источниках

Шахтерам компании «Кингкоул» до конца месяца выплатят 50 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства. Очередную часть задолженности планирует погасить «Региональная корпорация развития» за счёт кредитных средств. В настоящее время ростовские предприятия «Кингкоул» находятся в различных стадиях банкротства. Некоторые из них имеют активы, продажа которых позволит выплатить сотрудникам долги по зарплате.

Кроме того, как подчеркнули в областном министерстве промышленности и энергетики, сегодня правительство ведет работу по привлечению дополнительных источников для погашения задолженности перед шахтерами. Добавим, на данный момент регион уже выплатил угольщикам и их семьям почти 19 миллионов рублей социальной поддержки.

«Предоставление такой меры позволяет решать текущие социально-экономические проблемы семей, но не может решить вопроса многомиллионных долгов перед шахтерами ГК «Кингкоул» и заменить собой выплату задолженности по заработной плате», — прокомментировала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.