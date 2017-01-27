Донские центры занятости населения проводят день открытых дверей
Центры занятости населения Ростовской области проводят сегодня день открытых дверей. Акция получила название «В будущее с надеждой». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню безработного. В течение дня желающие могут ознакомиться со свободными вакансиями в Донском регионе.
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