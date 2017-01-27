Донской регион вспоминает жертв Холокоста

На Дону сегодня вспоминают тех, чьи жизни унес геноцид евреев. 27-ое января — Международный день памяти жертв Холокоста. Именно в эту дату в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря «Освенцим». А в 2005-ом Генеральная Ассамблея ООН утвердила день памяти. Сегодня в Ростовской Синагоге пройдет поминальная молитва, также евреи посетят Змиевскую балку и проведут дополнительные занятия в еврейской школе.