Экс-презедент Украины решением Генпрокуратуры России остается в Ростове

Генпрокуратура России отказала Киеву во временном задержании экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сегодня заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной. Он уточнил, что в соответствии с Европейской конвенцией выдача не осуществляется, если «преступление рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического». В настоящий момент Янукович проживает в Ростове-на-Дону. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».