В Орловском районе Ростовской области состоялся фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». Жители региона приехали для участия в уникальный степной заповедник «Ростовский». Впервые здесь вручили и медали «80-летие Ростовской области». Это уже 6 фестиваль «Воспетая степь». В прошлом году посетителей радовали зрелищным авиашоу, в 2015 году — фестиваль впервые вышел на межрегиональный уровень — приехали гости из Воронежа и Калмыкии, а в 2014 посетителям посчастливилось увидеть массовый пролет журавлей. На этот раз приехавших, а их по разным оценкам было до 7 тысяч человек, порадовали выступлениями творческих коллективов на большой сцене, тематическими мастер-классами, ярмаркой народных промыслов. В обустройстве зоны отдыха для посетителей и своеобразном субботнике, приняли участие первые лица области.

Увидеть все своими глазами отправилась съемочная группа программы «Вести.Дон» ГТРК «Дон-ТР».