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ФК «Ростов» сыграл вничью с «Уралом»

20:25 Суббота, 15.07.2017

15 мая в Екатеринбурге в рамках первого тура РФПЛ «Ростов» сыграл с «Уралом». Итог встречи — 1:1.

Практически весь первый тайм представители донской столицы владели инициативой. К сожалению, первым пропустили именно желто-синие — на 41 минуте с пенальти гол забил Димитров.

После перерыва игра проходила под диктовку «Ростова». На 60 минуте Калачеву удалась подача с углового и Гацкан головой пробил точно в угол, сообщили в пресс-службе ростовского клуба.

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