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ГК «Ростов-Дон» вышел в финал Чемпионата России

16:32 Понедельник, 01.05.2017

WhatsApp Image 2017-05-01 at 16.49.33Ростовчанки обыграли только что «Кубань» на своем поле со счетом 32:21. Это был второй полуфинальный матч Чемпионата России. В первом матче «Ростов-Дон» обошел команду из Краснодара на семь очков.

Всего же в этом сезоне гандболистки донской столицы четыре раза встречались с соперницами из «Кубани». В трех предыдущих встречах наша команда одержала победы с общим счетом 96:74.

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