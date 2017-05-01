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Из Ростова в Кисловодск отправится первая «Ласточка»

10:23 Понедельник, 01.05.2017

С 1 мая 2017 года по маршруту Кисловодск – Ростов Главный начинает курсировать электропоезд «Ласточка». Поезд заменит ранее курсировавший в данном сообщении пассажирский поезд  и будет перевозить пассажиров из Ростова в Кисловодск быстрее на 1 час 39 минут, из Кисловодска в Ростов — на 1 час 16 минут.
«Ласточка» будет курсировать ежедневно под № 809/810, отправлением из Кисловодска в 6:12, из Ростова – в 14:42. Время в пути в каждом направлении составит около 7 часов. «Ласточка» останавливается на 12 крупный станциях, в том числе Армавир, Минеральные Воды, Ессентуки.

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