Из-за поросенка в Ростовской области убили человека

В Ростовской области произошло убийство, в котором подозревают жителя Родионово-Несветайского района. По сообщению следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области, 28 января 2017 года в родионово-несветайскую ЦРБ с огнестрельным дробовым ранением грудной клетки и с повреждением внутренних органов поступил 48-летний житель хутора Грекова Балка. На следующий день он скончался.

По подозрению в преступлении, в результате которого погиб мужчина, задержали 31-летнего жителя хутора Ларьевка. Как сообщили следователи, было установлено, что 28 января 2017 года подозреваемый, вооружившись двуствольным огнестрельным ружьем, приехал к дому потерпевшего и хотел украсть поросенка. Но на лай собак вышел хозяин дома. Подозреваемый дважды выстрелил в него из ружья и убежал.

В доме подозреваемого нашли орудие преступления — двуствольное огнестрельное ружье 12-го калибра. Расследование уголовного дела продолжается, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Убийство», сообщили в ведомстве.