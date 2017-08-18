На Дону нефтяная компания подала в суд на дачников

Компания «Черномортранснефть» требует от жительницы Ростовской области снести все строения и спилить многолетние деревья на ее участке на берегу Мертвого Донца. Причина в том, что земля, якобы, попадает в охранную зону магистрального нефтепровода. Сносить металлический гараж и забор, а также пилить многолетние деревья женщине предлагают за свой счет. Речи о какой-либо компенсации дачникам тоже не идёт.

Ольга Курочка, владелец дачного участка: «Обосновывают тем, что мы же у вас землю не забираем. Но дело в том, что мы на этой земле не можем ни строить, ни сажать. А зачем же она тогда нам нужна? Как мы можем её использовать? Мы не можем её ни продать, ни полноценно использовать.

О том, что под землёй садоводческого товарищества «Путеец» проходят нити магистрального трубопровода «Лисичанск-Тихорецк» было известно давно. В 1984 году товарищество и предоставило часть своей территории в аренду на семь лет для строительства нефтепровода. При этом обговаривалось, что до 90-го года нефтяная компания должна вынести опасный объект за территорию Ростова. Не случилось. Через почти десять лет к этой теме вернулись. В «Черномортранснефти» заверили, что в начале 2000-х нефтепровод реконструируют, цитата, «в новом техническом коридоре». Однако трубы никуда не делись. Больше того, компания приватизировала объект. По их мнению, в товариществе «Путеец» в 25-метровую охранную зону попадают больше двадцати участков. Иски пока пришли троим дачникам. В Советском районном суде Ольга и её соседка встречаются уже третий раз. На этом заседании окончательного вердикта вынесено не было. Стороны пришли к мнению, что надо точно определить, где проходят трубы. Ведь участки ответчиц могут и не попадать в охранную зону. А значит нужна экспертиза или, как минимум, новое обследование. К тому же, говорит Ольга и её защитник, судя по документам, именно ростовский участок нефтепровода «Черномортранснефтью» не приватизирован. Адвокат приводит интересные аналогии.

Аркадий Тевосян, адвокат ответчика: «Автомобиль — источник повышенной опасности. Если вы едете, вы не будете говорить: «Не подходите! Не подходите!» У вас должны быть водительские права, и вы должны соблюдать правила дорожного движения. Это не судебный порядок должен быть».

Но полюбовно договариваться с дачниками в компании не захотели. И теперь — всё в руках суда. В масштабах страны этот случай не уникален. Таких судебных исков от нефтяных и газовых компаний к дачникам было подано около миллиона. И везде, как под копирку, судьи выносят один вердикт в пользу корпораций: строения и заборы снести, деревья спилить. Будет ли судебное разбирательство исключением из правила, покажет время. Следующее судебное заседание запланировано на 1 сентября.