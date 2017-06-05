На Дону прошли юбилейные гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу»

В воскресенье, 4 мая, в Мясниковском районе состоялся юбилейный 15-й турнир по тракторному многоборью «Бизон Трек-Шоу». В этом году участвовали 28 механизаторов из нескольких регионов страны.

В захватывающей борьбе победил участник из Ставропольского края Юрий Архипцев, остальные призовые места завоевали жители Ростовской области Али Ахметов из Веселовского района, Петр Выдренко из Цимлянского района и Мелком Хочкиян из Мясниковского района. Трое призеров получат новые трактора, а участник, занявший четвертое место — борону. Для этого из областного бюджета выделено 5 миллионов рублей, сообщается на сайте донского правительства.

Посмотреть на уникальные гонки сельскохозяйственной техники в этом году приехали более 30 тысяч человек. Зрителей угощали кашей, приготовленной на полевой кухне, была разрезана четырехметровая колбаса. Для детей работал детский городок.

Добавим, кроме основных соревнований на «Бизон-Трек-Шоу» состоялись гонки на автомобилях «Москвич» 412-й модели, выставка раритетной техники и театрализованное шоу.