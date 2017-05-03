На Дону проводят противоклещевую обработку

Противоклещевую обработку начали в парках и скверах Ростовской области. Сочная зелень надёжно скрывает клеща от глаза человека, а паразиты опасны и для людей, и для животных. В фермерских хозяйствах региона от кровососущих обрабатывают весь скот. Препарат токсичен, но процедура относится к разряду необходимых.

Коровы Калмыцкой породы хоть и считаются неприхотливыми и покладистыми, сегодня явно нервничают. Чувствуют, что их ждет противоклещевая обработка. Процедура не очень приятная, но необходимая. В сочной майской траве притаились иксодовые клещи. Переносчики опасных болезней как для животных, так и для человека.

Литровой бутылки яда, щедро разбавленного водой, хватит, чтобы обработать все стадо в сто голов на фермерском подворье. После этого клещ, на животном долго не задержится, практически сразу погибнет уверяют ветеринары. По их словам, для животных лекарство в слабой концентрации не опасно, а вот употреблять в пищу мясо такой коровы сразу после обработки нельзя.

«Противоклещевые препараты, которые мы применяем, естественно токсичны. Животное на убой можно направлять через две недели после обработки, а молоко можно использовать без ограничений», — говорит директор Азовского филиала областной станции по борьбе с болезнями животных Михаил Драло.

Проблема в том, что в период активности паразитов антиклещевой душ придется повторять каждые десять дней.

«Обрабатываем мы за счет средств областного бюджета, нам выделено 3,5 миллиона рублей. Как только мы выработаем эти препараты, будем обращаться в правительство за помощью», — говорит директор Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Жилин.

За обработку домашних животных платят сами хозяева. Для кошек и собак — другой препарат. Он действует месяц. Но самое главное в борьбе с клещами обработка парков и скверов, за это отвечают местные власти. К ней уже приступили.