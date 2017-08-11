На Главном автовокзале Ростова пассажиров вынуждали покупать билеты по завышенной цене

Ростовское УФАС выявило нарушения антимонопольного законодательства в работе ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис». Как рассказали в ведомстве, кассиры ПАО «Донавтовокзал» перенаправляли пассажиров в кассу ООО «Транс Сервис», в которых цены на билеты были завышены по сравнению с установленными в кассах ПАО «Донавтовокзал». Организациям выданы предписания о прекращении противоправных действий.

«В возникшей ситуации ущемляются интересы перевозчиков, у которых заключены договоры на реализацию билетов с ПАО «Донавтовокзал», так как пассажиры перенаправляются к их конкурентам. Усугубляет нарушение тот факт, что ООО «Транс Сервис» реализует проездные документы на маршруты перевозчиков, имеющих паспорта маршрутов, которые не соответствуют расписанию, установленному уполномоченным органом», — говорится в сообщении регионального Управления Федеральной антимонопольной службы.