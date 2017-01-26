Нападающий ‘Ростова’ Сердар Азмун выиграл в споре с казанским ‘Рубином’

ФИФА вынесла решение в пользу нападающего ФК «Ростов»Сердара Азмуна, сообщает юридическая компания «Лигал Спорт», представлявшая интересы 22-летнего футболиста.

«Согласно Решению ФИФА, требования ФК «Рубин» отклонены в полном объеме. Палата по разрешению споров ФИФА установила, что при расторжении контракта футболистом нарушений допущено не было. Палата по разрешению споров ФИФА обязала ФК «Рубин» выплатить Футболисту задолженность по контракту, который признан действительным», — сообщает «Лигал Спорт».

Напомним, конфликт между иранским футболистом и его бывшим футбольным клубом «Рубин» разгорелся в 2016 году. Ростовский клуб арендовал 22-летнего Сердара Азмуна у казанцев на сезон 2015/2016. По окончании сезона Азмун изъявил желание остаться в «Ростове». Однако «Рубин» отказался отдать игрока, несмотря на то, что контракт с ФК «Ростов» содержал опцию выкупа прав на иранца. Тогда Азмун самовольно оставил «Рубин» и подписал контракт с ростовчанами. Казанцы обратились с исками в Российскую футбольную премьер-лигу и Российский футбольный союз, которые позволили Сердару Азмуну играть в «Ростове». В июле 2016 года спором между футболистом и клубом занялась ФИФА.