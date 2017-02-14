Общественная палата Дона отмечает юбилей

Общественная палата Ростовской области отмечает первый юбилей. Собрание, посвященное подведению итогов работы состоялось в южной столице, в Музыкальном театре. За развитие институтов гражданского общества почётными грамотами наградили кардиохирурга Александра Дюжикова, председателя палаты Вячеслава Кущёва и других членов Общественной палаты.