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Общественная палата Дона отмечает юбилей

17:51 Вторник, 14.02.2017

Общественная палата Ростовской области отмечает первый юбилей. Собрание, посвященное подведению итогов работы состоялось в южной столице, в Музыкальном театре. За развитие институтов гражданского общества почётными грамотами наградили кардиохирурга Александра Дюжикова, председателя палаты Вячеслава Кущёва и других членов Общественной палаты.

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