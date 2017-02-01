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Онлайн-регистрация в ростовские школы началась 1 февраля

14:18 Среда, 01.02.2017

Сегодня началась электронная запись в первые классы школ города Ростова-на-Дону. Как подчеркнула начальник управления образования Виктория Чернышова, опыт электронной регистрации по прошлому году был достаточно успешным. Но теперь помимо регистрации будущих первоклашек, также оналйн можно будет перевести ребенка из одного образовательного учреждения в другое.

Сервис электронной регистрации ростовских первоклассников доступен через портал Госуслуги, официальный сайт администрации города Ростова-на-Дону и сайт МКУ «Информационно-аналитический центр образования», пояснили в пресс-службе администрации южной столицы.

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