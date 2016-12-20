Отработанное ядерное топливо с Ростовской АЭС доставили на переработку в Челябинскую область

В Челябинскую область на предприятие госкорпорации «Росатом» «Производственное объединение «Маяк» доставлен первый состав отработанного ядерного топлива (ОЯТ), сообщает «РИА Новости». Переработку планируют запустить до конца уходящего года. Информагентство отмечает, что таким образом атомная отрасль России начинает новый этап в решении экологических задач с ОЯТ. В России накоплено уже более шести тысяч тонн топлива реакторов ВВЭР-1000. Каждый год на атомных электростанциях образуется около 200 тонн отработанного вещества. «Маяк» будет остекловывать привезенные отходы и размещать их на долговременное хранение. Таким образом, отмечает «РИА», количество ОЯТ, хранящегося в специальных хранилищах на территории России, будет значительно сокращаться, что значительно улучшит общую экологическую ситуацию.