Отработанное ядерное топливо с Ростовской АЭС доставили на переработку в Челябинскую область
В Челябинскую область на предприятие госкорпорации «Росатом» «Производственное объединение «Маяк» доставлен первый состав отработанного ядерного топлива (ОЯТ), сообщает «РИА Новости». Переработку планируют запустить до конца уходящего года. Информагентство отмечает, что таким образом атомная отрасль России начинает новый этап в решении экологических задач с ОЯТ. В России накоплено уже более шести тысяч тонн топлива реакторов ВВЭР-1000. Каждый год на атомных электростанциях образуется около 200 тонн отработанного вещества. «Маяк» будет остекловывать привезенные отходы и размещать их на долговременное хранение. Таким образом, отмечает «РИА», количество ОЯТ, хранящегося в специальных хранилищах на территории России, будет значительно сокращаться, что значительно улучшит общую экологическую ситуацию.
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Вот что значит ответственное отношение к своему делу и забота о будущих поколениях. Большое дело делают наши атомщики. Такие технологии действительно важны не только для нашего рынка, но и для мировой общественности.
То, о чем написано в этой статье, решает сразу несколько серьезных проблем — первая, это, конечно, как сказала Екатерина, забота о будущий поколениях. Вторая, не менее важная, проблема исчерпаемости природного урана, которая уже маячит в недалеком будущем. Конкретно в данном случае об этом не говорится, но совершенно точно, что ОЯТ с реакторов типа ВВЭР используют сегодня как сырье для создания МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах, и это тоже передовая технология, причем исключительно отечественная.