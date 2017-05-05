Пассажирам ростовских электричек раздавали Георгиевские летны
Георгиевскую ленту сегодня получили пассажиры ростовских электричек. Акцию приурочили к 72-ой годовщине Победы. Вместе с лентами сотрудники СКЖД, одетые в военную форму, вручали пассажирам карманное расписание городской электрички. Оно снабжено QR-кодом для быстрого скачивания мобильного приложения «Пригород».
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