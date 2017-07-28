Пловчиха Юлия Ефимова стала 5-кратной чемпионкой мира
Воспитанница донской школы плавания Юлия Ефимова завоевала «золото» чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 200 метров брасом. Соревнования проходят в эти дни в Будапеште. В финальном заплыве Ефимова победила с огромным отрывом более 2-х секунд, обогнав на два корпуса ближайшую соперницу. Эта медаль для спортсменки стала пятым «золотом» чемпионатов мира.
За медаль чемпионата боролся еще один донской спортсмен — Илья Хоменко. Он показал в финальном заплыве 7-й результат.
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