Подростки устроили экстремальные игры на Ворошиловском мосту
Подростки устроили экстремальное шоу на Ворошиловском мосту в Ростове-на-Дону. Молодые люди решили похвастаться беспечной забавой на переправе через Дон. Трюки, опасные для жизни, они сняли на видео и выложили в интернет. Ростовчане не одобрили подобное времяпрепровождение и даже предложили оштрафовать подростков за экстрим.
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