Лента новостей

БЕЗ РУБРИКИ

Подростки устроили экстремальные игры на Ворошиловском мосту

20:00 Вторник, 02.05.2017

Подростки устроили экстремальное шоу на Ворошиловском мосту в Ростове-на-Дону. Молодые люди решили похвастаться беспечной забавой на переправе через Дон. Трюки, опасные для жизни, они сняли на видео и выложили в интернет. Ростовчане не одобрили подобное времяпрепровождение и даже предложили оштрафовать подростков за экстрим.

Еще темы рубрики

17-19
02 мая 2017
Подростки устроили экстремальные игры на Ворошиловском мосту
01 мая 2017
Из Ростова в Кисловодск отправится первая «Ласточка»
step_6
30 апреля 2017
Фестиваль ‘Воспетая степь’ в Ростовской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
28 апреля 2017
Полицейские нашли пропавшую в Ростове девушку

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.