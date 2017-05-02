Подростки устроили экстремальные игры на Ворошиловском мосту

Подростки устроили экстремальное шоу на Ворошиловском мосту в Ростове-на-Дону. Молодые люди решили похвастаться беспечной забавой на переправе через Дон. Трюки, опасные для жизни, они сняли на видео и выложили в интернет. Ростовчане не одобрили подобное времяпрепровождение и даже предложили оштрафовать подростков за экстрим.