Полицейские нашли пропавшую в Ростове девушку

Полицейские разыскали 25-летнюю ростовчанку, которая пропала в 23-го апреля текущего года. Правоохранители уже доставили ее домой. Сейчас жизни и здоровье девушки ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.