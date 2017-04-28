Полицейские нашли пропавшую в Ростове девушку
Полицейские разыскали 25-летнюю ростовчанку, которая пропала в 23-го апреля текущего года. Правоохранители уже доставили ее домой. Сейчас жизни и здоровье девушки ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
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