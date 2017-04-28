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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полицейские нашли пропавшую в Ростове девушку

7:30 Пятница, 28.04.2017

Полицейские разыскали 25-летнюю ростовчанку, которая пропала в 23-го апреля текущего года. Правоохранители уже доставили ее домой. Сейчас жизни и здоровье девушки ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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Кто то где то 29.04.2017

Пишите правду, её нашли не полицейские, а добровольцы.