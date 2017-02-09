Пожар на стройке аэропорта ‘Платов’ был незначительным
Пожар на площадке аэропорта «Платов» потушен. Накануне там загорелись стройматериалы. Как сообщила «Дон-ТР» пресс-секретарь Ростовского аэропорта Ольга Ладейщикова, возгорание оказалось незначительным. Пострадавших нет.
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