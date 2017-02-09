Пожар на стройке аэропорта ‘Платов’ был незначительным

Пожар на площадке аэропорта «Платов» потушен. Накануне там загорелись стройматериалы. Как сообщила «Дон-ТР» пресс-секретарь Ростовского аэропорта Ольга Ладейщикова, возгорание оказалось незначительным. Пострадавших нет.