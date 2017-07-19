Лента новостей

БЕЗ РУБРИКИ

‘Радиопортация’ эфир от 18.07.17

14:27 Среда, 19.07.2017

Еще темы рубрики

19 июля 2017
‘Радиопортация’ эфир от 18.07.17
19 июля 2017
Ростов и Таганрог получили низкие баллы в рейтинге качества городской среды
12 июля 2017
Жителя Волгодонска осудили за двойное убийство
12 июля 2017
Россельхознадзор проверил птицефабрику в Октябрьском районе и выявил целый ряд нарушений

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.