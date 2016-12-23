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Реальные доходы дончан в уходящем году снизились на 3,3%

16:47 Пятница, 23.12.2016

Реально располагаемые денежные доходы жителей Ростовской области снизились на 3,3%, сообщает «РБК». При этом, по данным «Ростовстата», средняя зарплата работников региона за период январь-октябрь 2016-го года составила 25 910 рублей, что на 7,1% выше показателя прошлого года. В целом же по ЮФО уровень зарплат достиг 30 000 рублей. Такие цифры приводит «РБК» со ссылкой на исследования «HeadHunter». Таким образом, юг России оказался шестым в рейтинге зарплат по федеральным округам. Лидерами рейтинга оказались Москва с зарплатой в 69 000 рублей и Санкт-Петербург с 50 000 рублей. На последнем месте рейтинга, согласно исследованию, оказался Северо-Кавказский федеральный округ. Там средняя зарплата жителей составляет 27 700 рублей.

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Белла 23.12.2016

Торговая мафия правит балом, кто и где платит з.п в Ростове 30000 р ? Кто и откуда берут такие данные по з.п в Ростове.Стоит открыть вакансии центра занятости и станет сразу все понятно.- 15000руб вот средняя з.п Цены как в Москве нам тоже обеспечила торговая мафия. Выживать в Ростове становиться все невыносимее. Губернатор отчитывается о том как развивается регион в т.ч числе по росту зарплат — ложь.Место ему очень дорого.