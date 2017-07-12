Россельхознадзор проверил птицефабрику в Октябрьском районе и выявил целый ряд нарушений

Во время инспекции «Птицефабрики Маркинской» в хуторе Маркин сотрудники Россельхознадзора выявили ряд нарушений. Об этом стало известно сегодня. Предприятию выписали штраф в размере 90 000 рублей.

По данным Россельхознадзора, на территории птицефабрики находятся дикие птицы, которые имеют свободный доступ к кормам. Это может стать причиной заражения продукции вирусными заболеваниями, опасными как для птиц, так и для людей, пояснили в ведомстве. Также проверка показала, что комбикормы для птиц не проходят термическую обработку при необходимой температуре, которая обеспечивает уничтожение вирусов.