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ОБЩЕСТВО

Ростов и Таганрог получили низкие баллы в рейтинге качества городской среды

11:55 Среда, 19.07.2017

Ростов и Таганрог попали в проект исследования качества городской среды российских городов. В мегаполисах детально изучили разные типы пространств, учитывались статданные, сведения со спутников, из соцсетей. Донская столица в своей группе набрала 140 балов из 300 возможных и получила оценку «плохо». У её приморского соседа 174 балла и оценка «удовлетворительно». При этом Ростов разместился в середине списка мегаполисов, на 7 месте. А наивысшую оценку «хорошо» поставили только Москве.

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