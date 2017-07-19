Ростов и Таганрог получили низкие баллы в рейтинге качества городской среды

Ростов и Таганрог попали в проект исследования качества городской среды российских городов. В мегаполисах детально изучили разные типы пространств, учитывались статданные, сведения со спутников, из соцсетей. Донская столица в своей группе набрала 140 балов из 300 возможных и получила оценку «плохо». У её приморского соседа 174 балла и оценка «удовлетворительно». При этом Ростов разместился в середине списка мегаполисов, на 7 месте. А наивысшую оценку «хорошо» поставили только Москве.