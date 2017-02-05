Ростовчан приглашают на выставку ‘Дарите книги с любовью’
14 февраля — Международный день книгодарения. В связи с этим на первом этаже Донской публичной библиотеки начинает работу выставка «Дарите книги с любовью». Продлится акция до 28 февраля.
Ежегодно в фонд библиотеки в качестве пожертвований поступает более 3 тысяч 500 экземпляров книг и периодических изданий от авторов, издательств, библиотек, учебных заведений, научных и общественных организаций.
В экспозиции будут представлены наиболее ценные дары. Например, самая ранняя книга кирилловского шрифта Иоанна Златоуста, «Октоих», юбилейное издание сборника «Отечественная война и русское общество. 1812–1912».
Кроме того специальный раздел будет представлен книгами с дарственными надписями известных деятелей науки, культуры и искусства России и Европы: Михаила Александровича Шолохова, Тура Хейердала, Владимира Познера, Захара Прилепина.
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