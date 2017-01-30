Ростовчан просят принять участие в пополнении музея при Змиевской балке

Со дня массового расстрела в Змиевской балке в этом году исполнится 75 лет. 1942 году на этом месте немецко-фашистские захватчики расстреляли тысячи людей — трагедия коснулась всех жителей Ростова-на-Дону, а также многих военнопленных из разных регионов СССР, напомнили в администрации города.

В честь годовщины тех ужасных событий на 11-12 августа в Ростове запланировано проведение траурных мероприятий. Управление культуры администрации южной столицы просит жителей и гостей города предоставить имеющиеся документы и фотографии, связанные с темой трагедии в Змиевской балке в 1942 году. Эти материалы будут использованы для пополнения музейной экспозиции мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке».

Напомним, музейная экспозиция работает по вторникам, четвергам и субботам с 10 до 14 часов. Контактный телефон: (863)240-25-99, 240-22-86.