Ростовская область отмечает годовщину Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Череда торжественных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне, продолжается в Ростовской области. Наш фотокорреспондент Аркадий Будницкий постарался объединить наиболее важные.
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