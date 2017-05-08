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Ростовская область отмечает годовщину Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ

20:39 Понедельник, 08.05.2017

Череда торжественных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне, продолжается в Ростовской области. Наш фотокорреспондент Аркадий Будницкий постарался объединить наиболее важные.

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