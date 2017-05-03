«С Победой в сердце» об Ануфриевых Борисе Степановиче и Петре Степановиче
Марина Литвинова рассказывает об Ануфриевых Борисе Степановиче и Петре Степановиче.
Проект «С Победой в сердце. Я помню. Я пишу» организовала ГТРК «Дон-ТР» совместно с областным министерством образования и Московским индустриальным банком.
Все видео проекта можно увидеть здесь.
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