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Самый высокий класс пожароопасности объявлен на Дону на три дня

16:08 Пятница, 18.08.2017

С завтрашнего дня на Дону объявлен самый высокий 5-й класс пожароопасности. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. Жителям области напоминают, что разведения костров на природе, вблизи лесных массивов и на личных участках строго запрещено. Только за минувшие сутки пожарные региона более 40 раз выезжали на тушение сухой травы и камыша. Площадь возгораний превысила 12 гектаров. Ранее мы сообщали о серьезных ландшафтных пожарах в Азовском и Усть-Донецком районах

Режим чрезвычайной пожароопасности на территории Ростовской области будет действовать до 21 августа включительно.

Вызвать пожарных и спасателей можно по номеру «101″.

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