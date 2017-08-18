Самый высокий класс пожароопасности объявлен на Дону на три дня
С завтрашнего дня на Дону объявлен самый высокий 5-й класс пожароопасности. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. Жителям области напоминают, что разведения костров на природе, вблизи лесных массивов и на личных участках строго запрещено. Только за минувшие сутки пожарные региона более 40 раз выезжали на тушение сухой травы и камыша. Площадь возгораний превысила 12 гектаров. Ранее мы сообщали о серьезных ландшафтных пожарах в Азовском и Усть-Донецком районах
Режим чрезвычайной пожароопасности на территории Ростовской области будет действовать до 21 августа включительно.
Вызвать пожарных и спасателей можно по номеру «101″.
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