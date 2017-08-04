Синоптики: изнурительный зной на Дону продержится еще минимум неделю
Жителей Ростовской области ждут изнурительные выходные. Донские синоптики прогнозируют сильную жару. Столбики термометров побьют рекорд в 40 градусов, в отдельных районах поднявшись гораздо выше. При этом не будет практически никакого ветра. Такой же невыносимый зной не покинет регион и на следующей неделе. Поэтому спасатели советуют не забывать о мерах предосторожности, не находиться на открытом солнце, носить головные уборы, а также воздержаться от употребления спиртных напитков.
«Спад жары мы ожидаем во второй половине августа, когда ночные температуры будут в пределах 11-17 градусов, а дневные — от 25 до 35″, — говорит заместитель начальника отдела метеорологических и численных прогнозов Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко.
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