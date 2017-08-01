Трое предпринимателей, обманувших дольщиков, сядут в тюрьму

Сегодня Ленинский районный суд огласил приговор по скандальному делу о долевом строительстве. Троих предпринимателей, которые занимались возведением многоэтажек на улице Травяной, в переулках Товарищеский и Узбекский, признали виновными по статье «Мошенничество». Их приговорили к лишению свободы сроком на четыре с половиной года и обязали выплатить компенсации обманутым дольщикам. От действий недобросовестных застройщиков в период с 2008 по 2012 год пострадали сотни людей.

«1 миллион 200 тысяч я потеряла. Но и эти деньги мне кто вернет? А что толку, что они сядут. Ни денег, ни квартиры. А что нам делать дальше? Нас много», — говорит пострадавшая Зинаида Хаихян.