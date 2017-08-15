Урожай ранних зерновых на Дону побил все рекорды. Итоги жатвы обсудили в эфире программы «Линия губернатора».

По предварительным данным, донским аграриям удалось намолотить рекордные 12,2 миллионов тонн ранних зерновых. Для сравнения предыдущий зафиксированный максимум был около 9,6 миллионов тонн. В соседнем Краснодарском крае жатва еще продолжается, но уже сейчас ясно, что Кубани не удастся догнать Дон по ранним зерновым.

Впереди область ждет еще уборка поздних зерновых, при этом объем всего прошлогоднего урожая на 400 тысяч тонн превышен только за счет ранних культур.