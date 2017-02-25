Лента новостей

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Ушел из жизни Борис Старосельский

14:16 Суббота, 25.02.2017

Многие годы он возглавлял Ростовский-на-Дону городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Борис Яковлевич скончался на 91-м году жизни.

Борис Старосельский — участник Великой Отечественной войны, ветеран вооруженных сил, полковник в отставке, долгое время был председателем Ростовского-на-Дону городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Он начал свой трудовой путь еще подростком, работая токарем на заводе тяжелого машиностроения во время Великой Отечественной войны.

В 1944 году Борис Яковлевич добровольцем ушел в армию. В 1947 году окончил военное училище, прослужив в вооруженных силах 33 года.

В 1984 году возглавил городскую организацию ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

За плодотворную работу, направленную на социально-правовую защиту ветеранов, значительный вклад в дело объединения ветеранов Борису Яковлевичу в 1999 году было присвоено звание Почетного гражданина города Ростова-на-Дону.

Борис Яковлевич Старосельский принимал действенное участие в нравственном и патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций общества в труде, служении Отечеству. Под его руководством городская ветеранская организация помогала работе музеев боевой и трудовой Славы, принимала участие в содержании памятников, обелисков, воинских захоронений, в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дням воинской славы Победе в Великой отечественной войне и другим датам.

Бориса Яковлевича отличало чуткое, внимательное отношение к нуждам граждан и умение настойчиво и целеустремленно решать поставленные задачи.

Прощание с Борисом Яковлевичем Старосельским состоится в понедельник, 27 февраля.

Еще темы рубрики

25 февраля 2017
Ушел из жизни Борис Старосельский
Чихичин2
25 февраля 2017
«Золото» Первенства Российского спортивного студсоюза по боксу завоевал дончанин Вадим Чихичин
20 февраля 2017
Жительницу донского региона подозревают в покушении на убийство дочери
14 февраля 2017
Общественная палата Дона отмечает юбилей

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.