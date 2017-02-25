Ушел из жизни Борис Старосельский

Многие годы он возглавлял Ростовский-на-Дону городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Борис Яковлевич скончался на 91-м году жизни.

Борис Старосельский — участник Великой Отечественной войны, ветеран вооруженных сил, полковник в отставке, долгое время был председателем Ростовского-на-Дону городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Он начал свой трудовой путь еще подростком, работая токарем на заводе тяжелого машиностроения во время Великой Отечественной войны.

В 1944 году Борис Яковлевич добровольцем ушел в армию. В 1947 году окончил военное училище, прослужив в вооруженных силах 33 года.

В 1984 году возглавил городскую организацию ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

За плодотворную работу, направленную на социально-правовую защиту ветеранов, значительный вклад в дело объединения ветеранов Борису Яковлевичу в 1999 году было присвоено звание Почетного гражданина города Ростова-на-Дону.

Борис Яковлевич Старосельский принимал действенное участие в нравственном и патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций общества в труде, служении Отечеству. Под его руководством городская ветеранская организация помогала работе музеев боевой и трудовой Славы, принимала участие в содержании памятников, обелисков, воинских захоронений, в подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Дням воинской славы Победе в Великой отечественной войне и другим датам.

Бориса Яковлевича отличало чуткое, внимательное отношение к нуждам граждан и умение настойчиво и целеустремленно решать поставленные задачи.

Прощание с Борисом Яковлевичем Старосельским состоится в понедельник, 27 февраля.