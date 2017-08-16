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Лесной пожар в Каменском районе потушен

11:06 Среда, 16.08.2017

пожар

В Каменском районе потушили лесной пожар. Об этом сегодня доложил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Ранее мы сообщали, что недалеко от Старостаничного сельского поселения загорелся сухостой, после чего из-за усилившегося ветра пламя перекинулось на хвойный лесной массив.
К утру продвижения огня удалось остановить, а к 9 часам полностью ликвидировать открытые очаги горения. В тушении участвовало 297 пожарных и 83 единицы техники, а также 40 добровольцев из числа местных жителей. Угрозы населенным пунктам не было.

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