Ярмарка, уха, наездники и шашки: в Ростове пройдет семейный фестиваль казачьей культуры

В эту субботу, 5 августа с 10 до 16 часов в Кумженской роще Ростова пройдет фестиваль казачьей культуры. В нем будут участвовать казаки со всей России. Как отмечают организаторы, фестиваль приурочен к 80-летию Ростовской области и к 80-летию Железнодорожного района.

Гости фестиваля отведают казачьей кухни, смогут облачиться в традиционный казачий костюм и научиться своими руками создавать изделия прикладного искусства. Казаки проведут показательные бои — рукопашные и с использованием традиционного оружия, а также продемонстрируют искусство верховой езды.

Весь день со сцены будут слышны казачьи песни. В конце вечера пройдет официальная часть праздника, на которой гостей фестиваля ждут подарки и призы. Кроме того, гости посетят ярмарку, на которой можно будет купить сувениры с казачьей тематикой.