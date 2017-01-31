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В Минтруда жителям Дона расскажут о мерах соцподдержки льготников

9:58 Вторник, 31.01.2017

31 января в период с 14 до 16 часов в министерстве труда и соцразвития Ростовской области будет работать «горячая линия». Так по вопросам предоставления мер социальной поддержки федеральным и региональным льготникам можно обратиться по телефону: 234-00–99.

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