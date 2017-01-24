В основной состав ФК ‘Ростов’ из молодежки переводят Дмитрия Вебера

Дмитрий Вебер заслужил право выступать за основной состав футбольного клуба «Ростов». Об этом в эфире радио «Дон-ТР» заявил главный тренер молодежки «Ростова» Александр Маслов. Он отметил, что игрок хорошо проявил себя на прошедшем турнире юношеских команд по футболу памяти первого вице-президента FIFA Валентина Гранаткина. Напомним, второй тренировочный сбор футбольный клуб «Ростов» проведет в Турции. Он пройдет с 25 января по 6 февраля.