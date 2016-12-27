В районе аэропорта ‘Платов’ завершают строительство здания для спасотряда

В районе нового аэропортового комплекса «Платов» в Аксайском районе завершают строительство поисково-спасательного отряда. Здание уже подключено к системам жизнеобеспечения, идут отделочные работы, завозится мебель.

В начале следующего года начнут приобретать специальную технику для оснащения отряда. Он должен встать в строй уже через два месяца, с 20 февраля. Планируется, что работать в нем будет 35 человек, сегодня уже отобрано 20 специалистов. С 9 января они начнут обучение.