В Ростове на 11 улицах установили съезды для инвалидов-колясочников

На 11-ти улицах Ростова-на-Дону появились съезды для инвалидов-колясочников. Эту информацию в программу «Вести.Дон» направило Министерство труда и социального развития области. Таким способом власти отреагировали на критический сюжет корреспондента «Дон-ТР» Елены Маркеловой, который вышел в эфир месяц назад. В Министерстве назвали улицы, где работы уже проведены. Это, например, отдельные участки Добровольского, Космонавтов, Металлургической. Особые съезды до конца года должны оборудовать также на пересечении Театрального и Советской. А вот на проспекте Шолохова, о котором речь шла в репортаже, такие работы планируют на 2018-й год.