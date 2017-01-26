В Ростове планируют построить не менее 10 новых школ

В донском регионе продолжается реализация задачи по переходу на односменное обучение в школах. Но, как подчеркнул глава Ростовской области на прошедшей пресс-конференции, этот процесс длительный — число мест в детских учебных учреждениях наращивается поэтапно, разрабатываются проекты строительства новых школ.

Как пояснил глава региона, в ближайшем будущем будет создано 75,5 тысячи новых школьных мест, а в самой южной столице возведут не менее 10 новых школ. Также в пресс-службе губернатора уточнили, что планируется реконструкция уже существующих учебных заведений. Уже в 2017 году в Ростове начнут строить школу на 1340 мест.

Кроме того, есть планы по привлечению инвесторов к строительству школьных зданий. По словам губернатора, в рамках федеральной программы предусмотрена компенсация средств инвесторам после завершения стройки, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.