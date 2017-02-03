В Сальске обновляют Дом культуры

Сальск ждет открытия местного Дома культуры. У него сейчас приятный повод простоя — ДК ремонтируют. Обновления ждет большой зал, где проводятся концерты — в год на сальской сцене проходит до 500 мероприятий, сейчас они вынуждены гастролировать по школам. Преобразится и малый зал.

Полы были истерты до дыр. Дети, конечно, спотыкались. Было очень неудобно. А теперь полы новые. А еще новые стены, потолки и, конечно же, сцена. Ремонт в сальском Доме культуры начался после того, как жители города попросили губернатора заменить старые кресла. Но глава региона распорядился капитально отремонтировать весь зал.

«Василий Юрьевич сказал, что новые кресла должны стоять в обновленном отремонтированном зале РДК и выделил более двух миллионов рублей. Наш глава добавил более 500 тысяч на ремонт зала. Здесь мы обновили покрытие сцены, обновили напольное покрытие, была произведена полная замена и ремонт стен в зале», — говорит начальник отдела культуры и искусства Сальского района Инна Отрежко.

Сейчас сцена временно пустует. В зале нет кресел. Их обещают установить в марте.

«Он очень загруженный. Потому что у нас он — единственный зал, поэтому мы проводим всё здесь. Новость мы, конечно, восприняли с восторгом, потому что не было здесь ремонта никогда капитального. Естественно, очень приятно. И естественно, с нетерпением ждем кресел, потому что у нас очень много планов, очень много молодежных проектов, которые мы должны реализовать», — говорит директор Дворца культуры Элла Малушко.

Директор еще хочет обновить техническое оборудование и занавес, но это план на ближайшие годы. В этом году отремонтируют и еще один зал. Там установят 3D-кинооборудование, субсидию на которое ДК выиграл по федеральной программе. Пока здесь библиотека. Но уже планируется, что 30 декабря здесь покажут первый фильм. А первый концерт в отремонтированном большом зале сальчане увидят через два месяца.