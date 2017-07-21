В Семикаракорской ЦРБ обнаружили опасные продукты

Грубое нарушение ветеринарных норм выявили в Cемикаракорской ЦРБ. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в больнице более 20 кг просроченного мяса цыпленка-бройлера. Ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа, а опасную продукцию владелец уничтожил, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.