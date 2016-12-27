Юных чтецов Дона приглашают к участию во Всероссийском конкурсе

Традиционный Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» пройдет в 2017 году — сейчас идет прием заявок. Участники будут соревноваться по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В правительстве донского региона напомнили, что конкурс проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Министерства образования и науки России.

Ребятам от 10 до 16 лет нужно будет пройти нескольких этапов: школьный, районный, региональный. И уже лучшие выйдут во всероссийский финал. Каждому участнику для демонстрации своего таланта дадут пять минут — они будут читать вслух фрагмент из любимого прозаического произведения не школьной программы.

Победители региональных этапов отправятся на три недели в международный детский центр «Артек». Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте youngreaders.ru до 25 января 2017 года, напомнили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.