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ПРОИСШЕСТВИЯ

Жительницу донского региона подозревают в покушении на убийство дочери

11:48 Понедельник, 20.02.2017

В покушении на убийство собственной годовалой дочери подозревают жительницу Родионово-Несветайского района. По данным следствия, 29-летняя женщина попыталась дома с помощью подушки и пухового платка задушить ребенка. По предварительной информации следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, мотивом послужила внезапно возникшая личная неприязнь. Довести начатое до конца матери помешали родственники. Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело, продолжается следствие, подчеркнули в ведомстве.

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